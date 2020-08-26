Марию Колесникову вызвали на допрос в СК, в доме у Цепкало идет обыск

Следственный комитет Беларуси вызвал на допрос еще одного члена Координационного совета оппозиции — Марию Колесникову. В среду в доме в доме Валерия и Вероники Цепкало в Минске прошел обыск.

Следственный комитет Беларуси вызвал на допрос еще одного члена Координационного совета оппозиции — Марию Колесникову. В среду в доме в доме Валерия и Вероники Цепкало в Минске прошел обыск.

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Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова должна прибыть в Следственный комитет республики в четверг. Об этом в среду журналистам сообщил другой член совета Павел Латушко, назвав такой шаг элементом давления. Сама Колесникова сообщила, что повестка в СК для нее не была неожиданной. «Все коллеги уже здесь побывали», – цитирует ее слова ТАСС. Мария Колесникова вызвана в СК Беларуси в качестве свидетеля.

На допрос в СК уже приходили другие члены Координационного совета – Сергей Дылевский, Максим Знак, Лилия Власова и Павел Латушко, Светлана Алексиевич. Они остаются в статусе свидетелей по делу о попытке захвата власти.

Во вторник, 25 августа, членов оппозиционного белорусского Координационного совета Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову минский суд приговорил к 10 суткам ареста по административным статьям о несанкционированных мероприятиях и неповиновении требованиям силовиков.

26 августа в дом Валерия и Вероники Цепкало в Минске пришли с обыском. Кто его проводит и в рамках какого дела, супруги не знают, сообщает TUT.by. «Кто проводит обыск, мы не знаем, очевидно, что это политический заказ. В доме присутствуют наши родственники, но подробностей мы не знаем, – цитирует издание слова Вероники Цепкало.

TUT.by не удалось получить комментарий в КГБ и МВД Беларуси. В Комитете Госконтроля сказали, что обыск проводят не их сотрудники. В Следственном комитете TUT.by сказали, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.

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