«Победить силой убеждений»: Светлана Алексиевич побывала на допросе в белорусском СК

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич в среду, 26 августа, побывала на допросе в Следственном комитете Беларуси. Она заявила, что Координационный совет оппозиции, по факту создания которого режим возбудил уголовное дело, имеет только одну цель — объединить белорусское общество. По словам Алексиевич, для диалога общества и власти стране «нужна помощь мира», поскольку Александр Лукашенко не идет на диалог и «сейчас разговаривает только с Путиным». Допрос продлился 40 минут, Алексиевич воспользовалась правом не свидетельствовать против себя.

Реклама Читать далее

Писательницу Светлану Алексиевич вызвали на допрос в СК на 14 часов среды как члена президиума Координационного совета (КС), созданного 14 августа по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской для налаживания диалога и трансфера власти в Беларуси. За последние дни СК уже допросил четырех членов президиума КС оппозиции.

Алексиевич пробыла в здании СК примерно 40 минут. Она остается в статусе свидетеля по делу, подписку о неразглашении сведений писательница не давала, сообщило интернет-издание naviny.by (агентство БелаПАН).

«Я воспользовалась своим правом — я не обязана свидетельствовать против себя», — заявила Алексиевич, добавив, что не считает действия КС оппозиции незаконными, а себя в чем-то виноватой.

«Я сказала, что не чувствую, что мы делаем незаконное дело. Все это написано на сайте [Координационного совета]. Мы ничего не скрываем, не ведем никакую подпольную работу. Мы откровенно говорим, что хотим объединить наш народ, помочь пережить политический кризис. К сожалению, президент не идет на диалог, поэтому надо искать силы для диалога в самом обществе», — рассказал писательница журналистам.

***

Перед допросом лауреат Нобелевской премии заявила журналистам и собравшимся ее поддержать: «Я иду совершенно спокойно, я не чувствую себя виноватой, я чувствую, что все, что мы делали, вполне законно» (цитата по TUT.BY).

Алексиевич подчеркнула, что Координационный совет «ни к какому перевороту» не призывал. «Наша цель была только объединить общество», — отметила она.

Говоря о протестах против официальных результатов выборов президента и объявленной победы Лукашенко, Алексиевич указала, что это не 600 человек, объединившихся в КС, «что-то сделали с народом». «Это народ пришел к этому, это у нас на глазах делается белорусская нация, белорусский народ», — настаивает писательница.

«Каждый из вас сегодня гордится своим народом (…) белорусы вдруг стали народом, о котором узнал весь мир», — отметила Светлана Алексиевич, говоря о «новом способе борьбы» народа за свои права. «Не обязательно пойти занять почту и телеграф, мы предлагаем мирный способ борьбы. Это то, что требует сегодняшнее время». Кровь «не должна пролиться, мы должны победить духом, победить силой своих убеждений», — заявила Светлана Алексиевич.

Предупреждая об опасности раскола в обществе («если так нас будут разделять и мы будем разделяться») и угрозе «скатиться к гражданской войне», Алексиевич настаивает на необходимости международной помощи в налаживании диалога между Лукашенко и белорусским обществом.

«Я вижу, что может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то, потому что сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить, и понял, что нельзя ставить свою жизнь, жизнь своей семьи на одну доску со своим народом и его судьбой. Но тут нам должны помочь, навряд ли мы и наш Совет справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но пока еще не так сильно, поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и России, если мы сможем вместе ее привлечь», — заявила Светлана Алексиевич перед допросом в СК.

Утром в среду оппозиционный КС выпустил заявление, в котором указал: «У нас вызывает серьезное недоумение тот факт, что ни Генеральная прокуратура, ни Следственный комитет до сих пор официально не возбудили ни одного уголовного дела по фактам насилия в отношения мирных граждан после выборов 9 августа. И в то же время увидели большую „опасность” в Координационном совете, который выступает исключительно за мирные и законные способы урегулирования политического кризиса в стране».

Белорусский Следственный комитет по факту создания Координационного совета оппозиции возбудил дело по статье 361 УК (призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности).

В статусе свидетелей следователи уже допрашивали членов президиума КС Максима Знака, Сергея Дылевского, Лилию Власову, а также Павла Латушко, который накануне, 25 августа, провел на допросе три с половиной часа.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться