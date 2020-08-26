Светлана Алексиевич рассчитывает на международную помощь Беларуси

Как и другие участники Координационного совета, нобелевский лауреат по литературе предупреждает о долгом процессе перемен в стране, «это будут долгие политические рокировки». Писательница не исключает и «помощи России».

Реклама Читать далее

Светлана Алексиевич пробыла за дверью Следственного комитета около 40 минут вместе со своим адвокатом, отказавшись свидетельствовать против себя — ее встречают аплодисментами несколько десятков человек. Многие из полутора сотен, пришедших поддержать нобелевского лауреата, на время покинули площадку у СК, так как полагали, что допрос будет долгим – участника Координационного совета экс-главу Купаловского театра Павла Латушко вчера допрашивали здесь 3 часа.

Здание центрального управления СК Беларуси 26 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

Многие пришли поддержать писательницу с ее книгами, на плакатах — цитаты из произведений, есть коллеги-писатели, сама Алексиевич идет к ограждению, выставленному у Следственного комитета, с группой поддержки из Координационного совета. Мария Колесникова, представительница предвыборного штаба Виктора Бабарико и участница КС, рассказывает, что ее тоже вызывают в СК свидетелем в рамках того же уголовного дела, но завтра, 27 августа. Очень много журналистов, в том числе иностранных.

Светлана Алексиевич перед допросом в СК. Минск, 26 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

«Я совершенно спокойна, я не чувствую себя виноватой, — говорит Светлана Алексиевич перед допросом. — Чувствую, что все, что мы делали (создание Координационного совета — RFI), это вполне законно, более того, это очень нужно сегодня, потому что если так нас будут разделять и мы будем разделяться, то мы обязательно скатимся к гражданской войне. Наша цель — только объединить общество, помочь преодолеть политический кризис. Напрасно думать, что мы — 7 или 600 человек собрались — и что-то сделали с народом. Это народ пришел к этому, это у нас на глазах делается нация, делается белорусский народ. Думаю, каждый из вас сегодня гордится своим народом. Честно признаться, у нас этого чувства недавно не было, а сегодня, когда мы видим тысячные движения людей, их лица — видели бы вы прекрасные развороты в западных СМИ — сегодня появился бренд Беларуси. Беларусы вдруг стали народом, о котором узнал весь мир. Им [миру] нравится, что ни один газон не помят, ни одна витрина не разбита и что люди так красиво, так достойно себя ведут, и что мы предлагаем некий новый способ [борьбы] — необязательно пойти и занять почту, телеграф, а предлагаем мирный способ борьбы. Это то, что требует сегодняшнее время — время, когда человеческая жизнь стоит и человек ценит свою жизнь. И то, что мы видели в первые дни противостояния, когда из людей делали мясо, — это уже прошлый век. Мы должны говорить друг с другом, спорить. <…> Давайте говорить, да, мы разные, но у нас есть одна Беларусь, одна страна... Нам надо в ней жить, нашим детям в ней жить. <…> Нам надо быть вместе, нам надо не уступать, и не дай бог, чтобы пролилась кровь, с нашей стороны она не должна пролиться. Мы должны победить духом, силой своих убеждений».

Акция у здания белорусского СК во время допроса Светланы Алексиевич. Минск, 26 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

По мнению нобелевского лауреата, выход из политического кризиса в Беларуси возможен только через диалог: «Это будут долгие политические рокировки, наверняка. Может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то, сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо, может быть, и Путина как-то привлечь к разговору, и мир — чтобы Лукашенко стал говорить и понял, что нельзя ставить свою жизнь, жизнь своей семьи на одну доску с судьбой своего народа. Но уж тут нам должны помочь, вряд ли наш совет справится с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество еще не так сильно. Потому помощь мира, помощь России нам нужна».

Акция у здания белорусского СК во время допроса Светланы Алексиевич. Минск, 26 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

Что касается уголовного дела, то «нас хотят запугать, а мы ни в чем не виновны — мы хотим жить в свободной стране». Напомним, дело по факту создания и деятельности КС возбуждено по статье 361 УК — призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. В первой же резолюции КС заявляется, что совет ставит своей целью не изменение конституционного строя, а выход из политического кризиса, сложившегося в Беларуси после президентских выборов.

Акция у здания белорусского СК во время допроса Светланы Алексиевич. Минск, 26 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

Светлану Алексиевич сегодня пришли поддержать и известные белорусские писатели — Владимир Орлов, Альгерд Бахаревич, поэтэсса Юлия Тимофеева. «Я пришел как гражданин Беларуси, скорее, не как писатель, оказать моральную поддержку Алексиевич. Вообще это оскорбляет — таскать на допросы нашего нобелевского лауреата. Хотя всегда было понятно, что для этой власти литература, культура, театр — пустой звук, — говорит Бахаревич в комментарии RFI. — Делаю, что могу в эти дни, как и другие белорусы «работаю ногами» — выхожу на улицы. Как и моя жена (Юлия Тимофеева — известная белорусская поэтэсса. — RFI), хотя вместе с тем сейчас, я бы сказал, время поэзии — не прозы, очень пишется в эти дни. Но и эмоциональные качели постоянно — кажется, что вот-вот и перемены станут неизбежными, а потом смотришь — система восстанавливается. Эйфории точно нет».

Акция у здания белорусского СК во время допроса Светланы Алексиевич. Минск, 26 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

«Пошла реакция. Нобелевский лауреат проходит по «уголовке», посмотрите, что с Купаловским — главного театра больше нет», — говорит мужчина с книгой Алексиевич в руках. Действительно, 26 августа из Национального академического театра имени Янки Купалы уволено 58 человек, большинство из них — актеры. В этом году театр собирался широко отмечать столетний юбилей — сейчас труппы нет.

Светлана Алексиевич после допроса в Следственном комитете. Минск, 26 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

* * *

Координационный совет 26 августа предпринял шаг, который может осложнить работу следователям. Не исключено, что в ближайшие дни в КС появится очень много участников — президиум совета призвал белорусов вступать в эту структуру.

«Мы призываем всех должностных лиц, принимающих сегодня решения о судьбе страны, перестать прятать голову в песок. Давление на членов президиума Координационного совета так же бессмысленно, как надежда на то, что белорусы забудут о произошедшем или простят тех, кто совершал преступления», — отметил в обращении член президиума КС, бывший министр, дипломат и гендиректор Купаловского театра Павел Латушко.

«После возбуждения уголовного дела мы получили сотни заявок, а после сегодняшних угроз, уверены, получим и тысячи», — заявляет Мария Колесникова. По ее словам, «мы хотим видеть миллион заявок, мы хотим видеть миллион новых лиц, за каждым из которых — друзья, родственники и знакомые, мы не дадим замолчать и забыть то, что произошло, и требуем расследования и привлечения к ответственности всех виновных, восстановления законности и справедливости».

Акция у здания белорусского СК во время допроса Светланы Алексиевич. Минск, 26 августа 2020. © Guennadi Charipkine / RFI

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться