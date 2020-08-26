Эрдоган: «Турция возьмет то, что ей полагается и в Средиземном, и в Эгейском, и в Черном морях»

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара «сделает все и готова платить любую цену» во имя защиты своих интересов в сопредельных ей морях, а любой «необдуманный шаг» Афин приведет к «краху Греции», которая, по его оценке, «недостойна быть наследницей Византии».

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Обращаясь к Греции, Эрдоган выступил с недвусмысленным предупреждением: «Страны, готовые противостоять Турции, должны учесть, что будут платить за это высокую цену, либо должны сойти с пути Анкары» — приводит слова Эрдогана агентство «Анадолу».

В Париже отреагировали на очередные воинственные заявления главы Турции. Франция предупредила Анкару, что Средиземное море не может быть площадкой, где разыгрываются чьи-то личные амбиции, это зона международного права, где спорные вопросы должны разрешаться путем диалога. Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли в момент, когда на фоне резкого обострения отношений между Афинами и Анкарой три страны — Франция, Италия и Кипр — готовятся провести в эту пятницу трехдневные военные маневры в зоне Восточного Средиземноморья, где Турция ведет геологическую разведку в греческой зоне.

Турция также занимается разведкой углеводородных ресурсов в Черном море.

О решимости отстаивать интересы Турции любым путем Эрдоган заявил в среду, 26 августа, во время церемоний, посвященных 949-й годовщине победы тюрков-сельджуков в битве при Маницкерте (1071). Поражение императора Византии Романа IV Диогена в этом сражении обернулось значительными территориальными потерями — Константинополь потерял Армению и восток Малой Азии, что открыло тюркским племенам дорогу в Анатолию.

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