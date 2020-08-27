В Беларуси уволен директор центра «Кардиология», врачи которого выходили на пикеты

Белорусский Минздрав уволил директора Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) «Кардиология», известного кардиолога Александра Мрочека, сообщает в четверг, 27 августа, TUT.BY. Ранее сотрудники центра «Кардиология» выходили на пикеты против насилия и публично поддержали своего задержанного коллегу.

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Приказ об увольнении Александру Мрочеку вручили утром 27 августа в Минздраве. По его словам, в приказе не указаны причины увольнения, однако и.о. министра устно сообщил, что «нужен свой человек».

На вопрос о том, связывает ли он увольнение с пикетами, Александр Мрочек с уверенностью ответить не смог, но подтвердил, что беседа о нежелательности пикетов имела место накануне.

По его словам, коллеги по центру «Кардиология» «не очень хорошо» восприняли известие об увольнении директора. На встречу с коллективом врачей в РНПЦ приехал исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Тем временем коллектив РНПЦ «Кардиология» составил обращение в Администрацию президента, Совет министров, Минздрав и Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения с просьбой сохранить в должности директора РНПЦ Александра Мрочека. В обращении отмечается, что за годы своего руководства центром Мрочек вывел кардиологию Беларуси на высокий международный уровень. Подписи под обращением заняли уже девять листов. Подписать удалось пока не всем желающим, так как некоторые сотрудники центра находятся на операциях, отмечает TUT.BY.

Александр Мрочек — известный кардиолог, заслуженный деятель науки, академик НАН Беларуси, профессор. За свою работу получил множество почетных наград. РНПЦ «Кардиология» он руководил с 2008 года.

Сотрудники РНПЦ «Кардиология» выходили на пикеты против насилия после попыток силового подавления протестов после выборов президента Беларуси. Они поддержали своего задержанного коллегу анестезиолога-реаниматолога Олега Черноокого и написали письмо главе МВД Юрию Караеву с просьбой его освободить. Олега Черноокого выпустили из ИВС Жодино 13 августа.

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