Генсек НАТО призвал Россию не вмешиваться в происходящее в Беларуси

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию не вмешиваться в происходящее в Беларуси.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Россию не вмешиваться в происходящее в Беларуси. «Беларусь — суверенное и независимое государство», заявил он 27 августа в интервью немецкому изданию Bild.

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«Никто, в том числе Россия, не должен вмешиваться» во внутренние дела Беларуси, заявил генсек НАТО. «Мы уважаем территориальную целостность Беларуси», — подчеркнул он.

Ранее в четверг с призывом к Москве немедленно отказаться от планов возможного военного вмешательства во внутренние дела Беларуси выступил премьер-министр Польши Матеуш Марецкий.

Президент России Владимир Путин заявил 27 августа в интервью телеканалу «Россия-1», что по просьбе Александра Лукашенко Москва сформировала для Беларуси «резерв из сотрудников правоохранительных органов».

«На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, европейские и американцы», — подчеркнул при этом российский лидер.

Накануне Йенс Столтенберг призвал президента Беларуси Александра Лукашенко уважать фундаментальные права человека и предостерег официальный Минск от попыток использовать мнимое наращивание сил альянса в регионе в качестве предлога для силового подавления протестов.

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