Митрополит Минский и Могилевский потребовал расследовать инцидент в Красном костеле

Митрополит Минский и Могилевский Тадеуш Кондрусевич потребовал расследовать блокирование демонстрантов и прихожан бойцами ОМОНа в минском Красном костеле

Митрополит Минский и Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Беларуси, архиепископ Тадеуш Кондрусевич потребовал расследовать блокирование демонстрантов и прихожан бойцами ОМОНа в минском Красном костеле 26 августа.

Реклама Читать далее

Свое заявление архиепископ передал через пресс-секретаря Конференции католических епископов в Беларуси Юрия Санько.

Тадеуш Кондрусевич напомнил, что белорусская Конституция дает людям право молиться, свободно входя в костел и выходя из него. Действия бойцов ОМОНа он назвал «неадекватными и противоправными», нарушающими права верующих и свободу вероисповедания.

Архиепископ призвал расследовать случившееся 26 августа на территории костела святого Симеона и святой Елены и привлечь виновных к наказанию в соответствии с законодательством Беларуси.

«Эти и подобные действия сотрудников силовых структур не способствуют снятию напряжённости ради скорейшего восстановления мира и согласия в белорусском обществе в то время, как Католическая Церковь призывает к примирению и диалогу с целью разрешения невиданного в нашей стране социально-политического конфликта», — говорится в заявлении митрополита Минско-Могилевского.

26 августа в ходе разгона протестующих на площади Независимости ОМОН заблокировал часть демонстрантов в Красном костеле. В храме в это время находились и прихожане. По данным СМИ, люди не могли выйти из костела в течение порядка 40 минут.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться