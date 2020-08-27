На площади Независимости в Минске начались задержания

Как сообщают «Радио Свобода» и портал Tut.by, белорусский ОМОН начал задерживать участников акции протеста на площади независимости в Минске, а также журналистов. Корреспондент Tut.by отмечает, что к задержанным не применяют насилия, а «просто заводят в автозаки».

Реклама Читать далее

На площади Независимости начались задержания. По словам нашего корреспондента, силовики не применяют насилие, просто заводят в автозаки. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Publiée par Белорусский портал TUT.BY sur Jeudi 27 août 2020

По сообщениям местных СМИ, площадь оцеплена ОМОНом.

Перед началом акции в центре Минска задержали около 20 журналистов. Среди них — сотрудники «Радио Свобода», ТАСС, РИА Новости, BBC, Associtated Press, Reuters и ряда белорусских изданий. Их отвезли в Октябрьский РУВД Минска для проверки документов.

На площади Свободы в Минске задержали около 20 журналистов, которые освещали очередную акцию солидарности. О задержании своих корреспондентов, в частности, сообщили “Радио Свобода” и Белсат. pic.twitter.com/YZfEdHKM6C — bbcrussian (@bbcrussian) August 27, 2020

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что журналисты были не «задержаны», а «доставлены» в Октябрьское РОВД Минска для проверки документов, «подтверждающих законность их профессиональной деятельности».

«Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены», —написала она.

Обновлено : Как сообщили позднее в белорусском правозащитном центре «Вясна», вечером 27 августа на площади Независимости в Минске задержали более ста человек.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться