Польша призвала Россию отказаться от планов военного вмешательства в Беларуси

Премьер-министр Польши призвал Россию отказаться от планов военного вмешательства в Беларуси.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Россию немедленно отказаться от планов возможного военного вмешательства во внутренние дела Беларуси. Ранее, 27 августа, Владимир Путин заявил о том, что Россия сформировала для Беларуси резерв из силовиков.

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Польский премьер расценил возможное силовое вмешательство России, как «враждебный акт, нарушающий международное право».

«Правительство Польши призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларуси под ложным предлогом «восстановления контроля», что является враждебным актом, нарушающим международное право и права белорусов, которые вправе самостоятельно решать свою судьбу», — написал Матеуш Моравецкий в своем твиттере.

🇵🇱 government urges Russia to immediately withdraw from plans of a military intervention in Belarus, under false excuse of 'restoring control' – a hostile act, in breach of international law and human rights of Belarusian people, who should be free to decide their own fate. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 27, 2020

Несколькими часами ранее премьер-министр Польши призвал режим Александра Лукашенко освободить представителей белорусской оппозиции. «Я призываю белорусские власти освободить незаконно задержанных и допрошенных оппозиционных активистов. Диалог должен быть нормой. Координационный совет — сегодня это соответствующий партнер для переговоров с властями в Минске», — подчеркнул глава правительства Польши.

I call on the BY authorities to release the illegally detained and interrogated opposition activists. A dialogue must be a norm. The Coordinating Council is today the right partner to talk to the authorities in Minsk. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 27, 2020

Президент России Владимир Путин заявил 27 августа, что по просьбе Александра Лукашенко Россия сформировала для Беларуси «резерв из сотрудников правоохранительных органов».

По словам Путина, резерв из российских силовиков не будет задействован, пока «экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами», «не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватить административные здания и так далее».

Матеуш Моравецкий стал первым европейским лидером, призвавшим коллег по Евросоюзу провести внеочередной саммит для обсуждения ситуации в Беларуси после президентских выборов в Беларуси 9 августа.

Польша и Литва заявили также о намерении упростить въезд для граждан Беларуси — в частности для тех, кто пострадал от репрессий.

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