Евросоюз призвал Россию не вмешиваться в ситуацию в Беларуси

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Москву воздержаться от вмешательства в происходящее в Беларуси.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Москву воздержаться от вмешательства в происходящее в Беларуси и «соблюдать демократический выбор» белорусского народа. С таким заявлением он выступил 28 августа в ходе пресс-конференции в Берлине по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.

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«Если Россия соблюдает независимость и суверенитет нации, она должна соблюдать демократический выбор» этой нации, подчеркнул глава европейской дипломатии.

«Я много раз слышал, что, комментируя события в Беларуси, Россия говорила о том, что это — внутренние дела Беларуси, и она не хочет внешнего вмешательства. Полагаю, что это также работает и в отношении самой России», — подчеркнул Жозеп Боррель.

Отвечая на вопрос о санкциях в отношении руководителей Беларуси, он подчеркнул, что в настоящий момент в черный список вошли около 20 человек, но он будет расширен в ближайшие дни.

По словам Борреля, ограничительные меры коснуться представителей режима Александра Лукашенко, руководителей «высокого уровня», которые участвовали в репрессиях, а также в нарушениях в ходе президентских выборов 9 августа. Им будет запрещен въезд на территорию ЕС, а их авуары будут заморожены. При этом он не ответил на вопрос, вошел ли в санкционный список сам Александр Лукашенко.

We assessed the situation in #Belarus and the EU response at the Informal meeting of EU Foreign Affairs ministers #Gymnich. National dialogue is the only way to see democracy and fundamental freedoms respected in Belarus pic.twitter.com/X6GK4bgX6b — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 28, 2020

Отвечая на вопросы журналистов, Жозеп Боррель пояснил, что включению в санкционный список имен белорусских чиновников предшествует работа по сбору доказательств их причастности к репрессиям и фальсификации результатов выборов. Решения ЕС о персональных санкциях должны иметь серьезные правовые основания на случай, если попавшие в «черный список» решат оспорить ограничительные меры в европейском суде, отметил глава дипломатии Евросоюза.

Ранее сегодня Лукашенко пообещал ответить на санкции Литвы и Польши, заявив, что эти страны «зажрались».

В середине августа страны Евросоюза согласовали санкции в отношении руководителей Беларуси, «ответственных за репрессии». На саммите 19 августа Евросоюз не признал результаты президентских выборов в стране. 20 августа МИД Литвы внес Александра Лукашенко и еще 31 человек в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Накануне воздержаться от вмешательства в происходящее в Беларуси Москву призвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Президент России Владимир Путин заявил 27 августа в интервью телеканалу «Россия-1», что по просьбе Александра Лукашенко Москва сформировала для Беларуси «резерв из сотрудников правоохранительных органов».

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