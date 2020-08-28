«Зажрались»: Лукашенко пообещал ответить на санкции Литвы и Польши

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал ответить на санкции Литвы и Польши. «Мы им покажем, что такое санкции», — заявил он 28 августа в ходе встречи с работниками предприятия «Савушкин-Орша» в Витебской области.

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«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее, — заявил Лукашенко. — Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции».

Он также рассказал, что поручил правительству «внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие». «Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — пообещал Лукашенко.

В середине августа страны Евросоюза согласовали санкции в отношении руководителей Беларуси, «ответственных за репрессии». На саммите 19 августа Евросоюз не признал результаты президентских выборов в стране. 20 августа МИД Литвы внес Александра Лукашенко и еще 31 человек в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

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