Президент Франции предостерег Россию от вмешательства в ситуацию в Беларуси

Эмманюэль Макрон сообщил об общей позиции с канцлером Германии Ангелой Меркель по кризису в Беларуси: «Мы не хотим повторения того, что произошло в Украине».

«Наихудшим» вариантом развития ситуации в Беларуси считает «российское вмешательство» президент Эмманюэль Макрон. В пятницу, 28 августа, на встрече с журналистами, аккредитованными в Елисейском дворце, глава французского государства высказался против «любого внешнего вмешательства» в дела Беларуси, поддержав предложение ОБСЕ выступить посредником в налаживании диалога между белорусскими властями и обществом.

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Как сообщает AFP, на встрече с журналистами президентского пула Эмманюэль Макрон указал на опасность превращения белорусского кризиса в «международный», выступив против ««любого внешнего вмешательства» в ситуацию в Беларуси. «Наихудшим» было бы российское вмешательство («le pire est l'intervention russe»), отметил президент Франции, комментируя сделанное накануне Владимиром Путиным заявление о формировании в России «резерва из сотрудников правоохранительных органов» для оказания помощи Александру Лукашенко в случае, если ситуация «выйдет из-под контроля». По словам Макрона, которые цитирует агентство Reuters, о недопустимости внешнего вмешательства — «и прежде всего, вмешательства российских сил» — он лично говорил Путину в ходе двусторонних переговоров.

Эмманюэль Макрон сообщил об общей позиции с канцлером Германии Ангелой Меркель: «Мы не хотим повторения того, что произошло в Украине».

Главной целью дипломатических усилий Франции и Германии президент Макрон назвал налаживание в Беларуси диалога между обществом и властью при посредничестве ОБСЕ. «Мы стремимся вовлечь Россию в диалог по Беларуси, чтобы она помогла нам убедить президента Лукашенко в необходимости принять предложение ОБСЕ о посредничестве».

По словам Макрона, в ходе переговоров с ним самим и канцлером Меркель Владимир Путин сообщил, что поддерживает «посредничество» ОБСЕ в установлении диалога в Беларуси. Лукашенко отказывается от такого посредничества, — признал президент Франции, который считает, что Путину «нужно приложить усилия», чтобы «помочь» европейцам добиться от белорусского руководителя согласия на диалог.

Ранее в пятницу воздержаться от вмешательства в происходящее в Беларуси и «соблюдать демократический выбор» белорусского народа призвал Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, подводя итоги неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС.

В эту пятницу, 28 августа, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вновь предложила официальному Минску помощь в налаживании диалога с протестующими.

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