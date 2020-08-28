Эксперты: Путин демонстрирует, что о Беларуси Западу следует говорить только с ним

Александр Лукашенко утратил способность быть самостоятельной стороной в решении внутриполитического кризиса в Беларуси, Минск уже не может гарантировать выполнение любых договоренностей, — опрошенные корреспондентом RFI эксперты обсуждают сценарии развития внутрибелорусского противостояния власти и общества c учетом позиций и заявлений России и Евросоюза.

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Заявление Владимира Путина о выполненной просьбе Александра Лукашенко — формировании российского силового резерва в помощь белорусскому режиму — снова заставило белорусское общество заговорить об угрозе принудительной интеграции или даже аннексии Беларуси при помощи российского ОМОНа, спецслужб или военных. Напомним, до президентских выборов главным внешним врагом официального Минска была как раз Россия, Александра Лукашенко постоянно и недвусмысленно указывал, что его главные конкуренты — Светлана Тихановская, Виктор Бабарико и Валерий Цепкало — подготовлены некими кругами в России. Затем был арест под Минском «вагнеровцев», потом их освобождение безо всяких условий и стремительная переориентация в поиске врагов — теперь главными виновниками событий в Беларуси стали страны Евросоюза, в частности Чехия, Литва и Польша.

«Думаю, этот месседж Путина был направлен не на Беларусь, а все-таки на Запад, — отмечает в интервью RFI создатель и координатор аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. — И его слова означают примерно следующее: дорогие товарищи буржуи, Александр Григорьевич настолько слаб, что побежал в Москву просить о поддержке. Поэтому можете с ним договариваться о чем угодно, заключать с ним любые договоренности, но далеко не факт, что он окажется в состоянии их выполнить даже если захочет. То есть надо договариваться с кем-то, кто в состоянии гарантировать выполнение достигнутых соглашений. И этот кто-то — Владимир Путин». По мнению аналитика, слова Путина о силовой помощи Беларуси — «это фактически заявление об утрате Александром Лукашенко статуса политического субъекта, об утрате способности быть самостоятельной стороной в решении внутриполитического кризиса в стране».

По информации аналитика, «множество белорусских чиновников и деятелей в последние дни негласно уведомляют или намекают западным представителям в стране, что все провокации, все насильственные действия в Беларуси против мирных граждан — результат действий Москвы для усиления своей позиции здесь». Возможно, как полагает Андрей Поротников, таким образом белорусский истеблишмент пытается все же убедить Запад говорить с Минском напрямую, «начать переговоры с непризнанным Лукашенко», что еще раз говоритт в пользу того, что «заявление Путина ориентировано именно на западных партнеров».

Политолог Павел Усов, руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава), в интервью RFI говорит, что слова Путина еще можно расценивать как и послание самому Лукашенко: «Это открытое заявление о том, что дальнейшая его судьба зависит исключительно от Москвы. Ты не контролируешь ситуацию, не можешь вернуть контроль за улицей? Можем взять на себя». Кроме того, «тут есть и сигнал Западу: мы можем реализовать украинский сценарий, но, самое главное, модернизированный украинский сценарий: российская оккупация по призыву белорусской власти, а не после свержения Януковича, как это было в 2014 году в Украине». «Я бы не исключал и такого варианта, как использование российского спецконтингента для удаления с арены самого Лукашенко, когда он станет уж совсем невыгоден Москве», — добавил Павел Усов.

Цена вопроса

Реальная военная операция россиян в Беларуси — «это чрезвычайно серьезные ресурсы, это не 200-300 омоновцев, это и экономически сложно — разместить в Минске и городах спецконтингент, а к тому же и может повлечь дополнительные санкции Запада против России». «Поддержание оккупационного режима — это тоже огромные деньги. Это не Донецк, Луганск или Крым с большой частью пророссийского населения, это будет агрессией против целого народа, целой страны, которая обойдется очень дорого Российской Федерации. При российских агрессии и репрессиях россияне останутся оккупантами для белорусов на много-много лет. А вот единичные случаи российского вмешательства — изоляция, нейтрализация, похищения активистов — этого точно исключать нельзя. Думаю, российские военные спецы тут уже есть наряду с журналистами и пропагандистами — консультируют, разрабатывают, придумывают», — считает Павел Усов.

Андрей Поротников не видит «пока прямой угрозы аннексии». «Россияне же понимают, что Лукашенко снова попытается их использовать. Они заняли по сути выжидательную позицию. Я обратил внимание на такие моменты в заявлениях Путина: у протестов есть основания, голос протестующих тоже должен быть услышан, решение кризиса может быть только мирным, силового решения нет, должно быть верховенство права. Мне кажется, что все же Путин подает заявку на участие в решении проблемы в качестве стороны, принимающей решения. И демонстрирует, что Лукашенко такой стороной не является в силу собственной слабости».

По мнению Павла Усова, заявление Путина о силовой помощи имеет еще один аспект: «Все это позитивно отражается на мировосприятии белорусов. То есть сейчас даже те, кто позитивно относился к Путину или верил, что Россия может быть союзником перемен, что Россия может помочь избавиться от Лукашенко, сейчас увидели, что это все было вредными иллюзиями. Все это ускорит консолидацию и формирование национальной идентичности, цивилизационное, мировоззренческое дистанцирование от России».

Поднятие градуса или шаблоны пропаганды?

В последние дни новые журналисты из России, обосновавшиеся на белорусском гостелевидении, работают на представление о поляризации общества: дескать, Гродно националисты хотят отдать Польше, бело-красно-белые флаги — это символика идейных наследников коллаборционистов. Возможно, появление на ночных улицах пьяных людей с криками «Перемен!», сообщения о ночных поджогах машин и испорченной вандалами машины депутата Марии Василевич — это воплощение идей российских политтехнологов в Беларуси. От поджогов машин до якобы захвата зданий экстремистами (условие российской военной помощи) недолгий путь.

«Не думаю, что у российских журналистов и политтехнологов, прибывших сюда, есть какой-то глубокий план, — считает Андрей Поротников. — Думаю, они действуют по привычному шаблону, который обкатывали в Украине. Но, безусловно, это попытка придать определенную эмоциональную окраску тому, что происходит, чтобы отстраниться от главного, убрать с повестки тему выборов, то, что они были украдены. То есть плавно переместиться с внутренней на внешнюю повестку, повестку глобального заговора против Беларуси, под которую можно попытаться списать все, что угодно».

«Тут можно увидеть три направления работы российских пропагандистов, — говорит Павел Усов. — Во-первых, постоянные митинги «За Беларусь!» должны показать, что у Лукашенко есть социальная поддержка, что он может опираться сегодня не только на силовые методы удержания власти. Провластные митинги и демонстрации с обязательными машинами-студиями Russia Today отвоевывают улицу государству. Во-вторых, я бы все же не исключал, что эти участники митингов, накрученные пропагандой, могут быть использованы как некие пролукашенковские боевые дружины в перспективе. Ведь контролировать ситуацию в стране, когда дойдет дело до широких репрессий (а такие планы, думаю, есть, Лукашенко обещает ведь разобраться со всеми недовольными), исключительно силовиками будет сложно — нет ресурса на всю страну. Конечно, это может привести к стычкам, но это уже будет на уровне гражданской конфронтации, а не на уровне «общество-силовики». И, безусловно, подчеркивается, что есть настоящие хранители страны (возможные хунвэйбины) и есть фашиствующий элемент с бело-красно-белыми флагами. Аргументы вроде того, что российский триколор использовался коллаборционистами из РОА, что не мешает ему сейчас быть флагом РФ, для этих людей не работают. Такой же дискурс использовался российской пропагандой в Украине. В-третьих, спровоцированный или поставленный сценаристами конфликт между сторонниками Лукашенко и протестующими может быть использован для призыва российских силовиков с целью «навести порядок в братской стране».

Помощь мирового сообщества

«Светлана Алексиевич призвала на помощь мир, но упомянула в мировой помощи и такую составляющую как Путин. Надеюсь, что больше таких высказываний мы не услышим со стороны белорусских общественных деятелей и политиков из Координационного совета или другой структуры, — сказал Павел Усов. — Но если говорить о мировом сообществе, то у него нет возможности принуждения Лукашенко к отставке. Экономические санкции, скорее, навредят в нынешней ситуации. Запад должен воздействовать на Россию, ну хотя бы санкциями в случае, если хоть один русский солдат появится на территории Беларуси. Я скептически отношусь к возможности такого поведения Запада, но надеюсь, что какие-то рациональные подходы возобладают. Во-вторых, введение визовых санкций ко всем, кто участвовал в фальсификациях и репрессиях, не только по отношению к исполнителям. Это должны быть санкции ко всей системе, ко всем чиновникам, ко всем, кто остается на службе после августовского террора. В-третьих, смягчение визового режима для белорусских граждан, финансовая помощь для тех, кто пострадал, кто теряет работу. Польша и Литва уже помогают в лечении раненых. Хотя понятно, что сейчас в Европу возвращается проблема коронавируса, к сожалению, она может отвлечь внимание от того, что делается в Беларуси и вокруг Беларуси».

Пока же о санкциях заявил сам Александр Лукашенко. «Зажрались, поставим на место», — сказал Лукашенко об ответе на возможные санкции Литвы. «Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие, — цитирует слова Лукашенко в Орше 28 августа его пресс-служба. — Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо?».

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