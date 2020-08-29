В Берлине и Париже прошли «антимасочные» манифестации

В субботу, 29 августа, берлинская полиция остановила манифестацию противников «коронавирусных ограничений» из-за несоблюдения «барьерных жестов» и мер санитарной безопасности. В округе Митте для участия в акции собралось около 18 тысяч манифестантов. В Париже против обязательного ношения масок на площади Наций мирно протестовали двести человек.

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Манифестация в Берлине началась в 9 утра и почти сразу же была остановлена полицией. «К сожалению, у нас нет другого выхода: мы обратились к организатору демонстрации и сообщили ему, что собрание будет распущено полицией. Все принятые до сих пор меры не привели к соблюдению предписаний», — написала пресс-служба полиции в твиттере.

Акция, названная «праздником свободы и мира», была вторым мероприятием подобного рода за месяц, собравшим в числе участников сторонников теорий заговора и крайне правых течений, противников вакцинации, сообщает корресподент RFI в Берлине. Это вызвало обеспокоенность городских влстей: Берлин нельзя превращать в «площадку для вероятных идеологов теорий заговора», отметил в этой связи берлинский сенатор по внутренним делам Андреас Гайзель, которого цитирует DW. В толпе были заметны российские и американские флаги и лозунги в поддержку Путина и Трампа, а также флаги ДНР и радужные флаги ЛГБТ. Свидетели отмечали, что публика была «самая разношерстная», разных возрастов, в том числе и семьи с детьми. Демонстранты также неоднократно выкрикивали «Меркель должна уйти!» — лозунг крайне правой партии «Альтернатива для Германии».

В Берлине - массовая демонстрация против мер властей по борьбе с коронавирусом. По оценкам нашего корреспондента, на нее пришли от 15 до 30 тысяч человек. На митинге много российских и американских флагов в поддержку Путина и Трампа. Также замечены флаги "ДНР" и ЛГБТ. pic.twitter.com/DwoZZIjqMC — DW на русском (@dw_russian) August 29, 2020

Инициатива проведения мероприятия принадлежит Микаэлю Балвегу, основателю штутгардского движения Querdenken 711, которое утверждает, что занимается защитой основных свобод, подчеркивает DW. Он назвал запрет манифестации «атакой на Конституцию Германии», гарантирующую свободу слова. Его сторонники восстают против «диктатуры» мер в связи с пандемией коронавируса, которые они воспринимают, как препятствие на пути к личной свободе. Как пишет «DW» со ссылкой на Berliner Morgenpost, в организацию входят преимущественно сторонники теорий заговора, противники вакцинации, правые экстремисты и отрицатели существования нового коронавируса.

Муниципалитет Берлина в среду, 26 августа, запретил проведение манифестации, но затем Административный суд в ходе упрощенной процедуры разрешил акцию при условии, что расстояние между участниками будет не менее полутора метров.

Манифестация прошла на фоне растущего в немецком обществе недовольства ограничениями, связанными с пандемией, хотя карантинные меры в Германии никогда не были такими строгими, как во Франции или Италии.

Согласно опросам, три четверти населения Германии поддерживают меры, принятые правительством для борьбы с пандемией COVID-19 и в целом соблюдают предписанные ограничения. Меньшинство этими мерами недовольно и считает их чрезмерными, подчеркивает корреспондент RFI в Берлине.

Противники масок митингуют и во Франции

В Париже в субботу, 29 августа, в 13 часов местного времени на площади Наций собралось примерно 200–300 человек. Это одно из первых мероприятий такого рода во Франции. Участники акции обвиняли правительство в «манипулировании людьми посредством страха» и в наложении обязательств по ношению масок в нескольких крупных городах «без какого-либо научного обоснования».

Среди манифестантов было несколько участников движения «желтых жилетов», которые пришли выразить солидарность и подчеркнули тот факт, что сами маски не являются бесплатными. «Это еще один повод заставить людей платить», — заявил один из них.

Полиция оштрафовала нескольких участников акции на 135 евро. «Людям не нужна маска, они носят ее только потому, что боятся штрафов», — заявил после этого один из протестующих в микрофон под аплодисменты собравшихся.

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