На Женском марше солидарности в Минске задержали журналистов

Женский марш солидарности в Минске проходит в сопровождении ОМОНа и спецтехники

Силовики задержали ряд журналистов, освещавших Женский марш, который проходит в субботу, 29 августа, в Минске. По оценкам СМИ, на улицы города вышли около 10 тысяч человек.

Реклама Читать далее

Марш в Минске сопровождала спецтехника силовиков. Участницы марша скандировали: «Уходи!», «Живе Беларусь!», «Это наш город!», «Мы гуляем, Саша, ты уволен!», «Мы не овечки, нам не надо пастуха».

Женский марш солидарности в Минске, 29 августа 2020 г. via REUTERS - BelaPAN

Как пишет белорусский портал TUT.BY, «ОМОН постоянно рассекает колонну, блокирует ее, и участницы марша все время меняют направление. Во дворах уже начались одиночные задержания». По сообщениям TUT.BY, в марше принимает участие член президиума Координационного совета Мария Колесникова.

В марше принимает участие член президиума Координационного совета Мария Колесникова, 29 августа 2020 г. via REUTERS - BelaPAN

Через полчаса после начала акции на марше начались задержания. Силовики прервали эфир белорусской редакции «Радио Свобода», задержав участников съемочной группы Алеся Пилецкого и Андрея Рабчика для проверки документов.

По сообщениям «Медузы» также был задержан журналист Deutsche Welle Павлюк Быковский, которого затем освободили. Кроме того, при освещении акции пропали журналисты «Белсата» Александр Любенчук и Дмитрий Мицкевич, возможно, их задержали.

Deutsche Welle сообщает, что ненадолго задерживали также фотографа «Комсомольской правды» Святослава Зоркого: «До РУВД не доехали. Как фотокорреспондента аккредитованного СМИ отпустили. Рекомендовали больше не снимать», — написал он соцсетях.

Женский марш солидарности в Минске, 29 августа 2020 г. via REUTERS - BelaPAN

Ранее стало известно, что белорусские власти приступили к массовой отмене аккредитаций, выдаваемых журналистам, работающим на иностранные СМИ.

В субботу, 29 августа, с заявлением, осуждающим «бездействие и выжидательную позицию международного сообщества» выступила Европейская федерация журналистов, обеспокоенная тем, что «стена молчания постепенно изолирует Беларусь от остального мира».

«Аккредитация не должна служить инструментом для контроля контента или ограничения потока информации», — подчеркнул президент EFJ Могенс Блихер Бьеррегард.

В завершение Европейская федерация журналистов призвала международное сообщество перейти от слов к делу: «Мы призываем международное сообщество принять меры: ЕС до сих пор не реализовал обещанные санкции против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и насилие со стороны полиции, а ОБСЕ до сих пор не направила в Беларусь миссию экспертов для расследования нарушений прав человека. Из-за своей инертности и молчания международное сообщество причастно к репрессиям против белорусского народа», — заявил генеральный секретарь федерации Рикардо Гутьеррес.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться