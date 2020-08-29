США, Великобритания, Швейцария и страны ЕС призвали Лукашенко прекратить насилие

Совместное заявление, принятое дипломатическими миссиями США, Великобритании, Швейцарии и ЕС, призывает власти Беларуси «прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам». Этот документ в пятницу, 28 августа, был опубликован Европейской службой внешних связей (ЕСВС).

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«Мы поражены мирными демонстрациями, продолжающимися по всей Беларуси. Они свидетельствуют о решимости и мужестве народа Беларуси в стремлении к демократическим переменам», — говорится в заявлении, авторы которого подчеркивают свою солидарность с народом беларуси, который требует свободных и честных выборов.

Призыв «прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан, а также немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных» появился накануне 66-летия Александра Лукашенко. В этот день, 30 августа, белорусы намерены провести в Минске «Марш мира и независимости». Как сообщает оппозиционный телеграм-канал NEXTA, акция начнется в 14:00 на площади Независимости.

«Предлагаем взять с собой цветы, а также захватить креативные рукотворные подарки для Лукашенко. Пускай узурпатор посмотрит, что подарят ему белорусы на день рождения», — говорится в анонсе марша.

Власти страны, судя по всему, тоже готовятся к этой дате — в субботу, 29 августа власти Беларуси массово лишили аккредитации журналистов иностранных СМИ.

Ранее с заявлением, требующим «незамедлительно инициировать масштабный и инклюзивный национальный диалог с полноценным участием гражданского общества, чтобы найти мирный способ выйти из нынешнего кризиса», уже выступил Совет Европы.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе также призвала Беларусь принять предложение ОБСЕ о содействии в установлении диалога, чтобы избежать «кошмара».

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