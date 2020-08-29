RFI в списке: в Беларуси массово лишили аккредитации журналистов иностранных СМИ
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Власти Беларуси массово лишили аккредитации журналистов иностранных средств массовой информации, ссылаясь на решение «межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности» при Совбезе. Об этом в субботу, 29 августа, сообщило «Еврорадио». Среди «лишенных аккредитации» — корреспондент русской службы RFI.
По данным «Еврорадио», решение «межведомственной комиссии» к полудню 29 августа не было опубликовано, журналистов «обзванивали по телефону».
Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) приводит обновляемый список тех, кому сообщили о «лишении аккредитации»: Татьяна Мельнинчук и Татьяна Януцевич (Би-би-си); журналисты белорусской службы радио «Свобода» Алесь Дащинский, Олег Грудилович, Влад Гридин и Александра Дынько; Василий Федосенко и Владимир Костин (Reuters), Сергей Гриц и Юрий Карманов (Associated Press), Сергей Гапон и Александр Гребенкин (AFP), Роман Васюкович («Настоящее время»); Геннадий Шарипкин (русская служба RFI).
Сам Геннадий Шарипкин подтвердил эту информацию, уточнив, что его лишь уведомили о лишении аккредитации, не назвав причину.
О том, что мотивация властей не была озвучена, сообщила изданию TUT.BY и Татьяна Мельничук (Би-би-си). «Позвонили утром из МИД, сказали что по постановлению межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере, аккредитации с сегодняшнего дня аннулированы. На вопрос, а чем я провинилась, ответили, что поручено донести только эту информацию», — рассказала журналистка.
Накануне, 28 августа, стало известно о том, что аккредитации лишены три журналиста ARD (Ассоциации немецких региональных общественных телерадиокомпаний): Илья Кузнецов, Сергея Сергеев и Михаила Фомин, которых перед этим задержали в гостинице. Белорусский корреспондент ARD Илья Кузнецов сообщил, что двум его российским коллегам запретили въезд в Беларусь в течение пяти лет, пишет «Медуза».
«Еврорадио» напоминает, что Межведомственная комиссия по обеспечению информационной безопасности при Совете безопасности Беларуси была создана в 2017 году. В нее входят замглавы администрации президента, зампредседателя Следственного комитета, начальник криминальной милиции Беларуси, заместитель главы МИД, начальник Генштаба, начальник главного идеологического управления администрации президента, главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» и другие официальные лица.
Массовые случаи задержаний, избиения и высылка журналистов из страны начались в Беларуси около трех недель назад, с 9 августа, сразу после окончания последних президентских выборов, на которых ЦИК отдал победу Александру Лукашенко.
Журналисты все эти три недели самоотверженно работают в сложнейших условиях, сообщая своей аудитории информацию о массовых протестах белорусских граждан, требующих отставки Лукашенко и проведения новых выборов, а также о жестоком подавлении этих протестов силовиками.
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