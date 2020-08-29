RFI в списке: в Беларуси массово лишили аккредитации журналистов иностранных СМИ

Все последние недели иностранные журналисты в тяжелейших условиях доносили до своей аудитории информацию об истинных масштабах протестов в Беларуси и жестоких действиях силовиков. На фото: Минск, 23.08.2020. Это — кадр фотографа Василия Федосенко, которого сейчас тоже лишили аккредитации.

Власти Беларуси массово лишили аккредитации журналистов иностранных средств массовой информации, ссылаясь на решение «межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности» при Совбезе. Об этом в субботу, 29 августа, сообщило «Еврорадио». Среди «лишенных аккредитации» — корреспондент русской службы RFI.

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По данным «Еврорадио», решение «межведомственной комиссии» к полудню 29 августа не было опубликовано, журналистов «обзванивали по телефону».

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) приводит обновляемый список тех, кому сообщили о «лишении аккредитации»: Татьяна Мельнинчук и Татьяна Януцевич (Би-би-си); журналисты белорусской службы радио «Свобода» Алесь Дащинский, Олег Грудилович, Влад Гридин и Александра Дынько; Василий Федосенко и Владимир Костин (Reuters), Сергей Гриц и Юрий Карманов (Associated Press), Сергей Гапон и Александр Гребенкин (AFP), Роман Васюкович («Настоящее время»); Геннадий Шарипкин (русская служба RFI).

Сам Геннадий Шарипкин подтвердил эту информацию, уточнив, что его лишь уведомили о лишении аккредитации, не назвав причину.

О том, что мотивация властей не была озвучена, сообщила изданию TUT.BY и Татьяна Мельничук (Би-би-си). «Позвонили утром из МИД, сказали что по постановлению межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере, аккредитации с сегодняшнего дня аннулированы. На вопрос, а чем я провинилась, ответили, что поручено донести только эту информацию», — рассказала журналистка.

Накануне, 28 августа, стало известно о том, что аккредитации лишены три журналиста ARD (Ассоциации немецких региональных общественных телерадиокомпаний): Илья Кузнецов, Сергея Сергеев и Михаила Фомин, которых перед этим задержали в гостинице. Белорусский корреспондент ARD Илья Кузнецов сообщил, что двум его российским коллегам запретили въезд в Беларусь в течение пяти лет, пишет «Медуза».

«Еврорадио» напоминает, что Межведомственная комиссия по обеспечению информационной безопасности при Совете безопасности Беларуси была создана в 2017 году. В нее входят замглавы администрации президента, зампредседателя Следственного комитета, начальник криминальной милиции Беларуси, заместитель главы МИД, начальник Генштаба, начальник главного идеологического управления администрации президента, главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» и другие официальные лица.

Массовые случаи задержаний, избиения и высылка журналистов из страны начались в Беларуси около трех недель назад, с 9 августа, сразу после окончания последних президентских выборов, на которых ЦИК отдал победу Александру Лукашенко.

Журналисты все эти три недели самоотверженно работают в сложнейших условиях, сообщая своей аудитории информацию о массовых протестах белорусских граждан, требующих отставки Лукашенко и проведения новых выборов, а также о жестоком подавлении этих протестов силовиками.

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