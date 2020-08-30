Белорусские спортсмены потребовали проведения повторных выбров

Более 360 белорусских спортсменов выступили с требованием проведения повторных выборов. Это заявление в субботу, 29 августа, опубликовал белорусский сайт Tribuna.com.

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Ведущие спортсмены страны осудили «фальсификацию результатов выборов», «проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан». Они потребовали «признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы Президента Республики Беларусь недействительными» и «призвать к ответственности действующий состав ЦИК».

В заявлении также содержатся требования освободить всех задержанных, «освободить и реабилитировать всех политических заключенных», «остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов», «выявить и наказать виновных в избиении и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций».

Заявление подписали 363 человека. В их числе призеры Олимпиады, чемпионы Европы и мира и тренеры: Анна Гуськова (олимпийская чемпионка по фристайлу), Александра Романовская (чемпионка мира по фристайлу), Александра Герасименя (неоднократный призер Олимпийских игр по плаванию), Ольга Мазуренок (чемпионка Европы по легкой атлетике), Андрей Кравченко (серебряный призер Олимпады, чемпион Европы), Степан Попов (чемпион мира и Европы, победитель l Европейских игр по самбо), Николай Козеко (главный тренер сборной Беларуси по фристайлу), Игорь Шитов (футболист минского «Динамо») и многие другие.

Спортсмены предупредили, что будут действовать совместно и солидарно. «В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны, или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий. Кроме того, данные факты незамедлительно будут направлены в МОК, международные спортивные федерации и комитеты», — говорится в заявлении.

Спортсмены не в первый раз проявляют свою гражданскую позицию. Как пишет «Радио Азатык», 23 августа члены столичной сборной «Крумкачы» вышли играть на поле в футболках с надписями: «Мы с народом!». Нападающий сборной Беларуси по футболу Илья Шкурин, сейчас играющий за московский клуб ЦСКА, опубликовал пост, в котором заявил, что не будет играть за сборную Беларуси, пока Лукашенко находится у власти.

Заявление не подписала четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, которая на своей странице в Instagram накануне выборов писала о больших достижениях Лукашенко и важности мира и спокойствия, потом «обратилась к обеим сторонам, и лишь затем уже осудила насилие и упомянула ОМОН». Не подписали заявление и хоккеисты, представители любимого вида спорта Александра Лукашенко. Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко, чей образ Лукашенко использовал во время предвыборной кампании, также ограничилась призывом остановить насилие.

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