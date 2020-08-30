В Минске десятки тысяч людей вышли «поздравить» Лукашенко. Начались задержания

В столице и других городах Беларуси в воскресенье, 30 августа, проходят очередные акции протеста. На этот раз они приурочены еще к дню рождения Александра Лукашенко. Люди снова вышли на улицы с требованиями его отставки и проведения новых, свободных, выборов. Как сообщил источник RFI, cиловики перекрыли не только площадь Независимости, но и блокируют людей по несколько тысяч, «поквартально», в центре, мешая им объединяться в общую колонну.

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Все кварталы и дворы в центре забиты военными и милицией. Много машин телеканала Russia Today (при этом, напомним, накануне аккредитации в Беларуси были лишены десятки журналистов иностранных СМИ, в том числе, корреспондент RFI).

Кроме того, как сообщает наш источник, в толпе есть люди из НОД с георгиевскими ленточками и российскими триколорами.

Силовики выборочно «выхватывают» из колонн протестующих отдельных мужчин (не из числа НОД) и отводят в автозаки. При этом протестующие стараются «отбить» тех, кого пытаются увести силовики. Примерно к 16 часам, из сообщений МВД, было известно о задержании 125 человек. Издание TUT.by сообщает о том, что на проспекте Независимости у парка Челюскинцев люди в черном выбежали из автозака и забрали у протестующих огромный бело-красно-белый флаг.

Так выглядело противостояние протестующих и силовиков на проспекте Независимости.



Фото: Дарья Бурякина, https://t.co/SAPdczGoiG pic.twitter.com/8HhXeRsYOI — TUT.BY (@tutby) August 30, 2020

С 15 часов в Минске начали отключать интернет.

Толпа протестующих пропускает скорую. Вот, кто настоящие красавцы pic.twitter.com/GPDLouMtqk — Чай з варэннем (@belteanews) August 30, 2020

Позднее люди стали собираться у стелы «Минск — город герой», недалеко от которой находится Дворец Независимости (именно там Лукашенко в минувшие выходные приземлялся на вертолете, с автоматом Калашникова в руках).

Все подходы к Дворцу, как и неделю назад, перекрыты военными. Кроме того, на улицах замечены бронетранспортеры.

Несколько БТР проехали к Дворцу Независимости.



Возле ТЦ «Замок» собрались посетители, которые не могут пройти в сторону стелы. Они скандируют и аплодируют. Люди танцуют под барабаны и озвучивают лозунги. pic.twitter.com/VJl52dEldf — Onliner (@OnlinerBY) August 30, 2020

Тем не менее, протестующие подошли к военным вплотную и скандируют «Мы безоружны, мы на день рождения!» и «Саша, выходи, будем поздравлять!».

Минск. 30.08.2020. via REUTERS - TUT.BY

На крыше Дворца, как видно на этих кадрах издания Onliner, дежурят снайперы.

Как сообщила «Новая газета», подошедшие к оцеплению у Дворца члены Координационного совета Мария Колесникова, Максим Знак и Лилия Власова попросили позвать руководителя для переговоров, чтобы спросить у него, почему людям не дают мирно гулять по городу. В ответ военные потребовали, чтобы люди, стоящие в двух метрах от ограждений, отошли.

«У нас спокойная прогулка по городу, не поддавайтесь на провокации. Отойдите, пожалуйста, на 10 метров от ограждения», — попросила Мария Колесникова через мегафон, после чего люди отошли на «нужное» расстояние.

Тем временем атмосфера у дворца Независимости такая pic.twitter.com/trqNCYd744 — Onliner (@OnlinerBY) August 30, 2020

Тем временем атмосфера у дворца Независимости такая pic.twitter.com/trqNCYd744 — Onliner (@OnlinerBY) August 30, 2020

Кроме того, к оцеплению у Дворца Независимости подошла колонна спортсменов. Напомним, накануне более 360 белорусских спортсменов выступили с открытым письмом, потребовав проведения повторных выборов.

Протесты сегодня также проходят в Гродно, Бресте, Могилеве, Бобруйске, Мозыре, Пинске, Витебске, Новополоцке, Жодино, Кобрине, Лиде, Барановичах, Молодечно.

В то же время в Интернете распространяются и отдельные сообщения в поддержку Лукашенко с хэштегом драгл (День рождения Александра Григорьевича Лукашенко). Одно из них, например, записал «сплоченный коллектив военных комиссариатов Гомельской области». При этом на улицах сегодня маршей и манифестаций сторонников Лукашенко не было.

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