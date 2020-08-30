В Минске десятки тысяч людей вышли «поздравить» Лукашенко. Начались задержания
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В столице и других городах Беларуси в воскресенье, 30 августа, проходят очередные акции протеста. На этот раз они приурочены еще к дню рождения Александра Лукашенко. Люди снова вышли на улицы с требованиями его отставки и проведения новых, свободных, выборов. Как сообщил источник RFI, cиловики перекрыли не только площадь Независимости, но и блокируют людей по несколько тысяч, «поквартально», в центре, мешая им объединяться в общую колонну.
Все кварталы и дворы в центре забиты военными и милицией. Много машин телеканала Russia Today (при этом, напомним, накануне аккредитации в Беларуси были лишены десятки журналистов иностранных СМИ, в том числе, корреспондент RFI).
Кроме того, как сообщает наш источник, в толпе есть люди из НОД с георгиевскими ленточками и российскими триколорами.
Силовики выборочно «выхватывают» из колонн протестующих отдельных мужчин (не из числа НОД) и отводят в автозаки. При этом протестующие стараются «отбить» тех, кого пытаются увести силовики. Примерно к 16 часам, из сообщений МВД, было известно о задержании 125 человек. Издание TUT.by сообщает о том, что на проспекте Независимости у парка Челюскинцев люди в черном выбежали из автозака и забрали у протестующих огромный бело-красно-белый флаг.
Так выглядело противостояние протестующих и силовиков на проспекте Независимости.— TUT.BY (@tutby) August 30, 2020
Фото: Дарья Бурякина, https://t.co/SAPdczGoiG pic.twitter.com/8HhXeRsYOI
С 15 часов в Минске начали отключать интернет.
Толпа протестующих пропускает скорую. Вот, кто настоящие красавцы pic.twitter.com/GPDLouMtqk— Чай з варэннем (@belteanews) August 30, 2020
Позднее люди стали собираться у стелы «Минск — город герой», недалеко от которой находится Дворец Независимости (именно там Лукашенко в минувшие выходные приземлялся на вертолете, с автоматом Калашникова в руках).
Все подходы к Дворцу, как и неделю назад, перекрыты военными. Кроме того, на улицах замечены бронетранспортеры.
Несколько БТР проехали к Дворцу Независимости.— Onliner (@OnlinerBY) August 30, 2020
Возле ТЦ «Замок» собрались посетители, которые не могут пройти в сторону стелы. Они скандируют и аплодируют. Люди танцуют под барабаны и озвучивают лозунги. pic.twitter.com/VJl52dEldf
Тем не менее, протестующие подошли к военным вплотную и скандируют «Мы безоружны, мы на день рождения!» и «Саша, выходи, будем поздравлять!».
На крыше Дворца, как видно на этих кадрах издания Onliner, дежурят снайперы.
Как сообщила «Новая газета», подошедшие к оцеплению у Дворца члены Координационного совета Мария Колесникова, Максим Знак и Лилия Власова попросили позвать руководителя для переговоров, чтобы спросить у него, почему людям не дают мирно гулять по городу. В ответ военные потребовали, чтобы люди, стоящие в двух метрах от ограждений, отошли.
«У нас спокойная прогулка по городу, не поддавайтесь на провокации. Отойдите, пожалуйста, на 10 метров от ограждения», — попросила Мария Колесникова через мегафон, после чего люди отошли на «нужное» расстояние.
Тем временем атмосфера у дворца Независимости такая pic.twitter.com/trqNCYd744— Onliner (@OnlinerBY) August 30, 2020
Тем временем атмосфера у дворца Независимости такая pic.twitter.com/trqNCYd744— Onliner (@OnlinerBY) August 30, 2020
Кроме того, к оцеплению у Дворца Независимости подошла колонна спортсменов. Напомним, накануне более 360 белорусских спортсменов выступили с открытым письмом, потребовав проведения повторных выборов.
Протесты сегодня также проходят в Гродно, Бресте, Могилеве, Бобруйске, Мозыре, Пинске, Витебске, Новополоцке, Жодино, Кобрине, Лиде, Барановичах, Молодечно.
Thousands of people are marching through Brest!#LukashenkoOut #Belarus pic.twitter.com/FWLOw3Aqly— NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2020
В то же время в Интернете распространяются и отдельные сообщения в поддержку Лукашенко с хэштегом драгл (День рождения Александра Григорьевича Лукашенко). Одно из них, например, записал «сплоченный коллектив военных комиссариатов Гомельской области». При этом на улицах сегодня маршей и манифестаций сторонников Лукашенко не было.
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