Мэрия Парижа поддержала протестующих против диктатуры в Беларуси

Акция солидарности с белорусскими протестующими у мэрии Парижа, 30 августа 2020 г.

В Париже снова прошла акция в поддержку белорусов, протестующих против диктатуры Александра Лукашенко. Более ста представителей белорусской диаспоры и сочувствующих им вышли к мэрии Парижа. На акции выступили представители мэрии и посольства Литвы, а также посол Франции по правам человека Франсуа Крокетт.

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На акции выступили заместитель мэра Парижа по международным отношениям Арно Нгача, заммэра по европейским вопросам Эрмано Саншес Рюиво и заммэра по правам человека Жан-Люк Ромеро-Мишель. Организаторы митинга передали представителям мэрии бело-красно-белый флаг.

Заместителям мэра Парижа передали БЧБ-флаг, 30 августа 2020 г. © Ксения Гулиа/RFI

Ранее поддержку белорусскому гражданскому обществу выразила мэр Парижа Анн Идальго. «Париж напоминает о своей приверженности верховенству закона и свободным выборам. Он всегда будет убежищем для защитников демократии и будет поддерживать белорусское гражданское общество вместе с другими европейскими столицами», — написала Анн Идальго у себя в твиттере.

#Belarus : @Paris reaffirms its commitment to the rule of law and free elections. The city of Paris remains a land of asylum for all champions of democracy and will support the Belarusian civil society hand in hand with its European counterparts. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) August 12, 2020

В интервью RFI заместитель мэра по правам человека Жан-Люк Ромеро-Мишель осудил решение белорусских властей отозвать аккредитации у журналистов, работающих на западные СМИ. «Режим нарушает элементарные права, в частности право на информирование: как внутри страны, так и для международного сообщества. Режим „пересек Рубикон“, сейчас он вне международных норм, вне представлений о правах человека. Поэтому парижская мэрия поддерживает оппозицию и народ, которые массово выступают против (объявленных результатов) состоявшихся выборов: мы все знаем, что их результат не такой, какой был нам объявлен», — говорит заместитель мэра Парижа по правам человека.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал аннулирвание аккредитаций необоснованной мерой, которая противоречит свободе прессы.

В рамках митинга возле парижской мэрии установили инсталляцию «зона насилия», имитирующую камеру ИВС на Окрестина. По периметру этой «камеры» развесили фотографии людей, пострадавших от пыток и издевательств со стороны силовиков.

Инсталляция, имитирующая камеру в ИВС на Окрестина, Париж, 30 августа 2020 г. © Ксения Гулиа/RFI

На акции также зачитали свидетельства людей, подвергшихся пыткам и избиениям после задержания. Из-за дождя митинг пришлось завершить досрочно, хотя многие остались и пели. Около мэрии Парижа исполнили «Погоню» на слова Максима Богдановича. Под конец организаторы включили песню «Перемен» группы «Кино», ставшую одним из символов протеста в Беларуси.

В последние три недели в Париже прошли и другие акции в поддержку протестующих белорусов: на площади Бастилии, у фонтана Невинных, у посольства Беларуси, на Трокадеро.

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