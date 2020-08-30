Париж осудил «репрессивные меры» против журналистов в Беларуси

Париж осуждает «необоснованные» меры, принятые против журналистов в Беларуси и призывает белорусские власти отозвать их в срочном порядке. Об этом заявил глава МИД Франции на брифинге в воскресенье, 30 августа. Накануне МИД Беларуси массово отозвал аккредитации журналистов, работающих на западные СМИ.

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«Ничем не обоснованные меры, принятые белорусскими властями в отношении журналистов противоречат свободе прессы, и я их осуждаю», - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он призвал белорусские власти без промедления пересмотреть свое решение. По оценке главы французской дипломатии, первоочередной задачей для Беларуси сейчас является налаживание инклюзивного национального диалога. «Репрессивные меры против журналистов не могут этому способствовать».

В числе журналистов, чьи аккредитации Минск внезапно решил аннулировать, оказались корреспонденты ряда всемирно известных СМИ, таких как Агентство Франс-Пресс, Рейтер, Ассошиэйтед пресс. Корреспонденты радиостанций Би-би-си и RFI, чьи русские службы активно освещают пост-выборные протесты в Беларуси, также были лишены официальной аккредитации без объяснения причин.

Европейская федерация журналистов опубликовало коммюнике, озаглавленное «Стена молчания в Беларуси», в котором назвала неприемлемым использование института аккредитаций в качестве инструмента для цензуры прессы .

С осуждением отмены аккредитаций своих корреспондентов выступило руководство Би-би-си. Главный редактор радиостанции DW, чьих минских корреспондентов задерживала полиция, призвала белорусские власти позволить журналистам свободно продолжать свою работу.

After several hours in custody our correspondent was finally released #Belarus. I demand our correspondent, as well as other journalists, be allowed to continue their work freely. #PressFreedom https://t.co/tzJhHizUZP — M.Kasper-Claridge (@ManuelaKC) August 28, 2020

По подсчетам Белорусской ассоциации журналистов, более 250 представителей СМИ подверглись репрессиям за прошедшие три недели.

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