Путин поздравил Лукашенко с днем рождения и пообещал встречу

В воскресенье, 30 августа, президент России Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко. Как сообщили в Кремле, Путин поздравил Лукашенко с днем рождения. Кроме того, «стороны» договорились о скорой встрече.

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«Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», — говорится в сообщении на сайте президента России. Также утверждается, что в ходе переговоров «подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям».

Напомним, ранее, 27 августа, Путин заявил в интервью ВГТРК о том, что по просьбе Александра Лукашенко Россия сформировала для Беларуси «резерв из сотрудников правоохранительных органов». На следующий день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Россию воздержаться от вмешательства во внутренние дела Беларуси и «соблюдать демократический выбор» белорусского народа. С похожими заявлениями выступили лидеры западных стран, в том числе, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Сегодня Александр Лукашенко, которого ЦИК Беларуси назначил избранным президентом Беларуси по итогам выборов, завершившихся 9 августа, отмечает 66-летие. В этот день в Минске, а также в других городах страны готовятся очередные многотысячные акции с требованием отставки Лукашенко и проведения новых, свободных и открытых выборов.

Власти стянули в центр города колонны военных и милицейских машин и автозаков, а также тысячи сотрудников силовых органов. Начало протестной акции запланировано на 14:00.

Вид из машины на площадь Независимости. Она оцеплена, справа от моста видны военные грузовики для перевозки людей. pic.twitter.com/q3qak001gx — TUT.BY (@tutby) August 30, 2020

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