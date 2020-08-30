Спасенные судном Бэнкси мигранты высадятся в Марселе

Вечером в субботу, 29 августа, Марсель объявил о своей готовности принять мигрантов, спасенных гуманитарным судном «Луиз Мишель», которое принадлежит британскому художнику Бэнкси. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает Franceinfo.

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Розовое судно, названное в честь французской анархистки и расписанное Бэнкси, 18 августа вышло из испанского морского порта Бурриана вблизи Валенсии. Оно уже участвовало в двух спасательных операциях вместе с принадлежащим организации «Врачи без границ» кораблем Sea Watch IV. 25 августа «Луиз Мишель» провела свою первую самостоятельную операцию, подняв на борт 89 человек.

Сигналы бедствия стали поступать с судна в субботу, 29 августа. Экипаж судна сообщил по аварийной связи о чрезвычайной ситуации на борту: «Луиз Мишель» приняло на борт еще 130 мигрантов. На борту оказалось 220 человек и 10 членов экипажа при общей вместимости судна в 120 пассажиров. Поэтому часть людей была переведена на спасательную шлюпку, которое судно взяло на буксир.

The crew managed to keep #LouiseMichel stable for almost 12h now. Our new friends told us they lost 3 friends on their journey already. Including the dead body in our one life raft, that makes 4 lives vanished because of Fortress Europe... And we are still waiting. pic.twitter.com/Te2PKCv2Gn — LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 29, 2020

Экипаж сообщил, что спасенные мигранты страдают от ожогов и травм, и обратился за помощью к властям Италии и Мальты. «Мигранты получили ожоги от смеси бензина с морской водой, в которой они находились несколько часов. Кроме того, им удалось вытащить из воды труп одного из своих близких», — сообщил экипаж, добавив, что еще три человека погибли.

Итальянская береговая охрана доставила на остров Лампедуза 49 человек, в основном больных, женщин и детей. Остальных приняло на борт судно Sea Watch IV, сообщившее, что «мигранты с „Луиз Мишель“ страдают от ожогов, обезвоживания, гипотермии и травм».

Выступая в ночном выпуске новостей на Franceinfo, первый заместитель мэра Марселя Бенуа Пайян заявил, что «Средиземное море не может быть кладбищем». Он объяснил, что администрация города приняла решение принять мигрантов из гуманитарных соображений: «Они не мигранты. Я не принимаю этот термин. Они изгои, это люди, которые рискуют умереть. Они находятся в море в критической ситуации. Морское право, морская история, история города, все требует нашей ответственности».

Сам Бэнкси говорит, что принял решение приобрести судно, потому что «власти Евросоюза намеренно игнорируют крики бедствия от „неевропейцев“». Как рассказывает The Guardian, в сентябре 2019 года он по электронной почте отправил письмо немецкому капитану Пие Клемп, которая имеет большой опыт работы на спасательных судах.

«Привет, Пиа, я читала о твоей истории в газетах. Ты выглядишь крутой. — написал он. — Я художник из Великобритании, и я работал на тему кризиса мигрантов, и ясно, что я не могу оставить деньги себе. Может, ты возьмешь их, чтобы купить новую лодку или что-то в этом роде? Пожалуйста, дай мне знать. Отлично сработано. Бэнкси.»

Пиа Клемп говорит, что сначала приняла это письмо за штуку, но в результате этой договоренности был приобретен катер, ранее принадлежавший французской таможенной береговой охране. Преимущество «Луиз Мишель» заключается в том, что этот катер значительно быстрее, чем большинство судов НПО, и может легко «обогнать так называемую ливийскую береговую охрану», которая возвращает мигрантов в лагеря в Ливии.

НПО давно критикуют массовое возвращение мигрантов в Ливию ливийской береговой охраной в сотрудничестве со странами-членами ЕС, обвиняя ливийскую охрану в жестоком обращении с людьми на море. Правозащитники заявляют также, что «акты систематических пыток и изнасилований в лагерях в Ливии давно задокументированы».

Десять членов экипажа родом из различных европейских стран. Член экипажа Леа Рейснер, по образованию медсестра, рассказала The Guardian, что финансируемый Бэнкси проект «Луиз Мишель» является «анархистским по своей сути и призван объединить различные виды борьбы за социальную справедливость, в том числе за права женщин и ЛГБТ, расовое равенство, права мигрантов, защиту окружающей среды и права животных».

Одновременно с заявлением мэра Марселя мэр Лампедузы Тото Мартелло сообщил о начале всеобщей забастовки. «Лампедуза более не может находиться в такой ситуации. Либо правительство немедленно примет меры, либо весь остров объявит забастовку. Я более не могу контролировать сложившуюся чрезвычайную ситуацию. Забастовку объявит сама администрация, мы закроем все», — заявил он.

Центр временного содержания мигрантов на Лампедузе, рассчитанный всего на 95 человек, в настоящее время переполнен и насчитывает около 1600 беженцев. На остров только за минувшие сутки прибыли 500 человек.

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