Без объяснения причин: главе католиков Беларуси не разрешили вернуться в страну

Белорусские пограничники 31 августа без объяснения причин отказали во въезде в Беларусь из Польши главе Белорусской католической церкви Тадеушу Кондрусевичу. Представители епископата сообщили СМИ, что причин отказа во въезде Кондрусевичу, который является гражданином Беларуси, не объяснили. От комментариев решения отказались в белорусском Госпогранкомитете и МВД, сообщает France-Presse.

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В понедельник, 31 августа, архиепископ-митрополит Минско-Могилевский и глава Конференции католических епископов в Беларуси Тадеуш Кондрусевич провел три часа на пограничном переходе Кузница-Белосток-Брузги и был вынужден вернуться в Польшу. Об этом AFP, порталу TUT.BY и Белорусской службе Радио Свобода сообщил пресс-секретарь Белорусской католической церкви Юрий Санько.

Ранее на официальном сайте католической церкви Беларуси было опубликовано сообщение о том, что Кондрусевичу, который возвращался в Минск из «заграничной командировки», белорусские пограничники «без объяснения причин» отказали во въезде в страну. «Архиепископ Тадеуш Кондрусевич является гражданином Республики Беларусь», — подчеркивалось в сообщении.

Агентства France-Presse и БелаПАН сообщили, что представители белорусского Госпогранкомитета и МВД отказались комментировать информацию об отказе Кондрусевичу во въезде в страну..

Портал TUT.BY напоминает, что, согласно 30 статье Конституции, «граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно».

74-летний Тадеуш Кондрусевич возглавляет католическую церковь в Беларуси с 2015 года. В ходе предвыборной кампании архиепископ-митрополит публично выступал за проведение в стране «честных, свободных и справедливых выборов» президента. В ходе кризиса, начавшегося в стране 9 августа, Кондрусевич требовал от властей прекращения насилия, настаивая на необходимости диалога с обществом.

15 августа глава Белорусской католической церкви опубликовал обращение к властям страны со словами: «Пролитая кровь на улицах наших городов, избиение вышедших на мирные демонстрации людей, которые хотят знать правду, жестокое обращение с ними и содержание в нечеловеческих условиях в местах заключения — тяжкий грех на совести тех, кто отдает преступные приказы и творит насилие».

«Во имя такого необходимого мира в нашем Отечестве и национального согласия я обращаюсь к государственным властям Республики Беларусь с призывом начать конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и незамедлительно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан», — заявлял Кондрусевич.

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