Результаты выборов в Черногории создали угрозу потери власти для партии президента Джукановича

В Черногории по итогам парламентских выборов, прошедших в воскресенье, 30 августа, Демократическая партия социалистов действующего президента Мило Джукановича получила 35% голосов. Ведущий оппозиционный блок «За будущее Черногории» набрал 32,5% и, как отмечает AFP, в случае создания коалиции с двумя другими оппозиционными партиями может получить большинство в парламенте, положив конец эпохе правления партии ДПС и Мило Джукановича, который с небольшими перерывами фактически руководит Черногорией с 1991 года.

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Такие данные Центральная избирательная комиссия Черногории объявила после обработки 98% бюллетеней. Количество голосов, отданных за партию Джукановича, позволяет ей занять 30 кресел в 81-местном парламенте (Скупщине). Альянс «За будущее Черногории», который AFP называет просербским, может претендовать на 27 мест.

Также 17 мест займут представители еще трех оппозиционных партий — «Мир — наша нация» (10 мест, 12,5%), «Черное на белое» (4 места, 5,7%) и Социал-демократы Ивана Брайовича (3 места, 4,2%). Таким образом, по предварительным подсчетам, оппозиционный блок уже получает большинство в парламенте.

При этом Мило Джуканович, комментируя результаты голосования в ночь с воскресенья, 30 августа, на понедельник, 31 августа, призвал не спешить с выводами и дождаться окончательных данных ЦИК. «Мы остаемся самой сильной партией в стране», — подчеркнул Джуканович.

Лидер альянса «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич в свою очередь заявил, что с потерей очевидного парламентского большинства нынешний «режим пал». Такое заявление Кривокапич сделал во своем видеообращении к избирателям.

Портал vijesti.me сообщает, что на парламентских выборах проголосовали 76,68% избирателей. После предварительных сообщений ЦИК в некоторых городах Черногории граждане вышли на улицы, чтобы отметить победу оппозиции.

Партия Джукановича традиционно придерживается прозападного курса. На прошлых парламентских выборах ДПС получила 36 мандатов, за ней шел оппозиционный Демократический фронт («За будущее Черногории»), получивший тогда 18 кресел. Нынешний результат ДПС ряд экспертов связывает с принятием в конце прошлого года закона о свободе вероисповедания. Согласно этому закону, церковное имущество должно перейти в собственность государства. Этот пункт вызвал критику со стороны Сербской православной церкви.

За время правления Джукановича, который возглавил Черногорию после распада Югославии, его партия ДПС ни разу не проигрывала на выборах. При Джукановиче Черногория в 2006 году отделилась от Сербии, а в 2017 году вступила в НАТО.

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