Сотни тысяч белорусов «поздравили» Лукашенко с днем рождения, а именинник — снова с автоматом

30 августа белорусские силовики действовали иначе, чем на воскресных акциях в Минске 16 и 23 августа, но протестующим против результатов президентских выборов удалось донести свои «подарки» до рабочей резиденции Лукашенко. Акция собрала не менее 200 тысяч человек.

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День рождения у Александра Лукашенко — ему исполнилось 66 лет — не задался с самого утра: белорусские женщины в национальных костюмах принесли на площадь Независимости тыквы. «Выкаціць гарбуза» — это старинная форма отказа девушки жениху, можно сказать, таким образом утром 30 августа женщины завершили свой марш, проведенный накануне. «Любимую не отдают», — сказал Лукашенко перед выборами о стране, тыквы на площади — ответ протестующих белорусок.

День рождения у Лукашенко не задался с самого утра: белорусские женщины в национальных костюмах принесли на площадь Независимости тыквы. «Выкаціць гарбуза» — это старинная форма отказа девушки жениху.«Любимую не отдают», — сказал Лукашенко перед выборами о стране, тыквы на площади — ответ протестующих белорусок. © Onliner

Сторонники Лукашенко, который, по данным ЦИК, 9 августа получил более 80% голосов избирателей, тоже собирались на акцию — утром в городе попадались группы с официальными красно-зелеными флагами, российскими триколорами, были также флаги и эмблемы НОД (национально-освободительное движение России). Вели себя достаточно агрессивно по отношению к оппонентам, но из-за малочисленности совершенно потерялись впоследствии — когда количество протестующих перевалило за сотню тысяч.

Оцепление в Минске перед «Маршем мира и независимости» 30 августа 2020. © RFI

«Разворачивай, сюда нельзя!» — живущие в центре в какой-то момент не могли попасть в свои дворы, оставляли машины на подходах. Параллельно с колоннами протестующих из районов в центр двигалась масса военных машин и автозаков с красно-зелеными флагами. После ночей террора 9—11 августа государственная символика на этих машинах не добавляет к ней симпатий — очередной неудачный ход российских, как говорят, политтехнологов.

Строй силовиков выставлен против участников «Марша мира и независимости» в Минске 30 августа 2020. © RFI

Колонны участников «Марша мира и независимости» скандируют «Позор!», а силовики применяют новую тактику в центре — рассекают протестующих по обе стороны от главного проспекта столицы и блокируют большую часть людей между ГУМом и почтамтом, за которым — площадь Независимости. «Пойдем домой, мы тут хаотично бродим с остальными кругами, сегодня они сильнее, — говорит Мария, врач государственной поликлиники («пока еще врач»), пришедшая на митинг с мужем и детьми. — Наш протест мирный, а они явно сегодня хотят сделать его не мирным». Действительно, на проспекте в это время система «Рубеж» помогала удерживать тысячи людей.

По проспекту Победителей несли гроб, надувного таракана, шла смерть на ходулях, люди пели, танцевали, несли маленькие автозаки, игрушечные вертолеты — множество подарков, отсылающих к последним заявлениям или действиям Лукашенко. via REUTERS - TUT.BY

Блогер и актер Белорусского свободного театра Арамаис Миракян пошел на третий марш и оказался именно в этой «коробке» — между ГУМом и главпочтамтом. «Нас выпустили, не знаю, увидели ли они, что у меня ДЦП, или все же подействовала интонация моей мамы, когда она сказала: “Выпускай!” Это не было быстро, один пропустил, второй пропустил, третий сказал “Назад!” Первый кордон был из солдат внутренних войск, потом омоновцы, которые шли прямо на нас, но один посторонился — я, мама и еще две девушки вышли на совершенно пустой проспект, — рассказывает RFI Арамаис Миракян. — Я увидел, что такое “Рубеж”, он был передо мной, он двигается, я увидел, как девушки легли перед этой системой. А с другой стороны были крики, понятно, что начался какой-то “замес”».

«Марш мира и независимости» в Минске 30 августа 2020. © RFI

«Замес» — это спровоцированная, как говорят очевидцы, потасовка, которую, кстати, снимала прямо из окон гостиницы «Минск» группа Russia Today — журналисты этого канала сейчас работают в Минске вместо уволенных сотрудников БТ. «Я пошел на акцию, потому что считаю своим долгом быть тут. Да, по крови я не белорус, но я родился тут, вырос тут, знаю язык, а почему пошел... не знаю, сидеть на диване в этом августе — это как преступление, я был со своим народом», — сказал Миракян.

«Марш мира и независимости» в Минске 30 августа 2020. © RFI

«Рубеж» прекратил блокировку протестующих, когда их количество достигло порядка 50.000. В это же время начиналось многотысячное шествие по проспекту Победителей к Дворцу независимости, рабочей резиденции Лукашенко, — шествие карнавальное, с креативными плакатами (культурологи уже говорят о ренессансе белорусского политического плаката) и «подарками» для именинника. «Удивительно, как различаются ощущения тех, кто был в “коробке” у ГУМа, и тех, кто писал потом о шествии к резиденции, там — карнавал, а тут было ощущение, что все, нас победили и сейчас закатают в асфальт», — добавляет Арамаис Миракян. Говорит, что пойдет и на другие акции, хотя «на самом деле было страшно, был ступор».

Участница «Марша мира и независимости» с цветами на фоне строя силовиков. Минск, 30 августа 2020. © RFI

По проспекту Победителей несли гроб, надувного таракана, шла смерть на ходулях, люди пели, танцевали, несли маленькие автозаки, игрушечные вертолеты — множество подарков, отсылающих к последним заявлениям или действиям Лукашенко. «Мы идем на торт!», «Саша, выходи!», «Крыса — это ты!» (на прошлой воскресной акции Лукашенко назвал протестующих крысами), «Трибунал!». «Надо потом ежегодно проводить белорусский карнавал в честь падения диктатуры. Он не уступит Рио или Венеции, такой специфический белорусский карнавал — туристам понравится», — предлагает один из участников марша.

«Марш мира и независимости» в день рождения Лукашенко. Минск, 30 августа 2020. © RFI

Представители Координационного совета обошлись без выступлений, у ограждения перед резиденцией Мария Колесникова просила людей не поддаваться на провокации и отойти от силовиков — а силы сюда стянули впечатляющие.

«Марш мира и независимости» в день рождения Лукашенко. Минск, 30 августа 2020. © RFI

«Есть ощущение, что мы сорвали план, что морально победили. Было тревожно перед акцией, накручивалось все так, что могла снова быть кровь. Но власти просто растеряны — организаторов нет, все делают сами люди — с таким сложно бороться. И поводов к насилию мы не даем, как бы не старалась пропаганда и фанаты Лукашенко, — сказал Олег из IT-компании. — Я побывал на Окрестина, думал, не пойду вообще никуда в жизни больше. Но... долг что-ли, пафосно звучит, конечно, но по-другому не скажу».

«Марш мира и независимости». Минск, 30 августа 2020. © RFI

Одна из самых обсуждаемых тем последней недели — возможная помощь России белорусскому правителю. Владимир Путин обещал прислать правоохранителей в случае появления на белорусских улицах экстремистов. «Да не, вряд ли сюда пригонят российских военных. Ну не дураки же там сидят, понимают, что получат мизер сторонников и страну врагов. Ну что Москва будет делать с такой территорией? Оно им надо? А у нас будет какое-то время как в российском Хабаровске: власть будет делать вид, что все в порядке, а люди будут выходить каждое воскресенье — тут кто кого на измор возьмет. Будут забирать на небольших акциях, поэтому имеет смысл делать с размахом. У меня оптимизм по поводу людей, видно, что не сдуемся. Если уж смерти и пытки не остановили... а Лукашенко думал, что все заткнутся после такого. Ну и сейчас — пригнали вон десяток БМП и что?» — считает участник марша Александр, сотрудник представительства западной компании в Беларуси.

«Марш мира и независимости» в день рождения Лукашенко. Минск, 30 августа 2020. © RFI

К вечеру Минск накрыло ливнями. Участники марша стали расходиться. К десяткам последних вышел помощник Лукашенко по общим вопросам Николай Латышёнок. По мнению чиновника, протестует против итогов выборов управляемое меньшинство, а жесткое противодействие процессам происходит из-за вот этого: «Все, что вы делаете, — это революционный процесс. Революционный процесс — он всегда карается. Вы это должны понимать». Латышенко за переговоры, но не с Марией Колесниковой и Координационным советом: «Есть молодежь студенческая, инициативные группы. Координационный совет отправьте в Европу — и пускай дальше там работают, потому что он незаконный и его никто не признает. С ним никто разговаривать не будет». В экономических проблемах страны тоже виноваты протестующие, считает Латышенок — это они обвалили курс рубля.

«Марш мира и независимости» в день рождения Лукашенко. Минск, 30 августа 2020. © RFI

После 18 часов вечера российское агентство РИА-Новости опубликовало новую фотографию Александра Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках, сделанную на фоне Дворца Независимости и присланную его пресс-секретарем. Телеграм-канал «Пул Первого», связанный с пресс-службой Лукашенко, утверждает, что фото было сделано 30 августа около 16 часов, когда у президентского дворца находились колонны протестующих.

Лукашенко засняли у резиденции с автоматом в рукахhttps://t.co/qGVYj5r2lR pic.twitter.com/IGBh2osI75 — РИА Новости (@rianru) August 30, 2020

Марши в минувшее воскресенье прошли также во всех областных и некоторых районных городах.

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