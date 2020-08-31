Страны Балтии ввели санкции против Лукашенко и 29 руководителей Беларуси

Александру Лукашенко, руководителям белорусской президентской администрации, руководству МВД, СК и ЦИК, а также главам Генпрокуратуры, КГБ, Комитета Госконтроля и Совбеза запрещен въезд в Латвию, Литву и Эстонию. О персональных санкциях против руководителей Беларуси, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации результатов выборов президента в понедельник, 31 августа, министерства иностранных дел Латвии и Эстонии, а также МВД Литвы.

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Персоной нон-грата в государствах Балтии объявлен сам Александр Лукашенко, чью победу на президентских выборах 9 августа провозгласил белорусский Центризбирком, насчитав бессменному руководителю страны 80% голосов.

В списке фигурирует старший сын Лукашенко — Виктор, который занимает пост помощника президента по национальной безопасности, входит в Совет безопасности и является первым вице-президентом Национального олимпийского комитета.

Под санкции попали руководители администрации Лукашенко, а также высшие руководители МВД, Следственного комитета и Центральной избирательной комиссии.

Глава администрации президента Игорь Сергеенко попал в санкционный список вместе со своими заместителями.

В «черный список» включен министр внутренних дел Юрий Караев и все его заместители — Александр Барсуков, Геннадий Казакевич, Сергей Хоменко и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.

Санкции введены против главы Следственного комитета Ивана Носкевича и трех его заместителей.

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина включена в санкционный список вместе со своим заместителем, секретарем ЦИК и четырьмя членами комиссии (среди них — министр юстиции Олег Слижевский).

Персонами нон-грата в странах Балтии стали генпрокурор Беларуси, Александр Конюк, председатель КГБ Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель, а также госсекретарь Совбеза Андрей Равков.

В специальном заявлении глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что запрет на въезд в Латвию для Лукашенко и 29 белорусских чиновников введен на «неопределенное время». Попавшие под санкции люди «своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов», говорится в заявлении главы дипломатии Латвии. «Мы призываем Европейский Союз незамедлительно принять аналогичные решения», — указал Эдгарс Ринкевичс.

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене сообщила, что въезд в страну запрещен 30 белорусским руководителям, «которые способствовали нарушению международных избирательных стандартов и прав человека, а также репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции». Этот список может быть дополнен, отметила глава литовского МВД.

Эстония ввела для Лукашенко и 29 его подчиненных запрет на въезд сроком на 5 лет. «Эти санкции демонстрируют, что мы самым серьезным образом относимся к нарушениям прав человека в Беларуси. В то же время мы считаем важным не наказывать народ Беларуси», — подчеркнул эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Европейский союз не признал официальные результаты выборов президента Беларуси 9 августа и одобрил введение персональных санкций в отношении представителей белорусского руководства. Список чиновников, которые попадут под визовый запрет и замораживание авуаров в Евросоюзе, сейчас составляется.

В прошлую пятницу верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сообщал, что европейском «черном списке» уже порядка 20 имен. Глава европейской дипломатии отказался отвечать на вопрос, попадет ли в санкционный список Александр Лукашенко.

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