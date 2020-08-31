Чем больше Лукашенко пугает, тем больше народа на улицах: французские СМИ — о протестах

Борьба белорусского народа против неизбранного президента — главная тема утреннего приложения Matinale газеты Le Monde за 31 августа (эта же тема — в центре обложки бумажного номера). Заголовок материала: «В Беларуси устрашающее послание Лукашенко все больше звучит как признание беспомощности». Впрочем, и Le Monde, и другие издания пока не предсказывают и скорой победы протестующих.

Реклама Читать далее

«Беларусь: антилукашенковские манифестации не ослабевают», — заголовок статьи на сайте радио Europe 1. «Это уже стало традицией: каждое воскресенье вот уже три недели подряд противники Александра Лукашенко проводят демонстрации…», — начало статьи, в которой приводится мнение Ольги Жиль-Беловой, доктора политических наук, преподавательницы университета Бордо-Монтень, «специалистки по авторитарным режимам». «Эти демонстрации будут повторяться каждое воскресенье, что, возможно, со временем приведет к износу режима», — осторожно предрекает политолог.

«Это начинает напоминать рутину, почти научную теорему: чем больше Лукашенко пытается запугать белорусов, тем больше их выходит на улицу, чтобы требовать его ухода, — пишет Le Monde. — В воскресенье, 30 августа, десятки тысяч из них протестовали в Минске и в других городах страны, несмотря на решимость властей остановить их, и ту атмосферу страха, которую власть пытается установить».

Минск. Народ и ОМОН. 30.08.2020. AFP - -

Жители этой страны, уже, «кажется, привыкли к крайностям», которые им «дарит» Лукашенко, отметивший в этот день свои 66 лет (из них 26 лет у власти), снова показавшись городу и миру в бронежилете и с автоматом. «И как будто для того, чтобы придать этим избитым клише больше веса, в тот же момент в столицу вошли бронетранспортеры с пулеметами. БТР потом разъехались по городу, не вмешавшись в противостояние правителя с народом», — рассказывает Le Monde.

И подчеркивает: «через три недели после окончания сфальсифицированных выборов», которые привели к невиданным в истории страны протестам, Лукашенко, кажется, хотел уже «дать свисток об окончании партии», но опять не удалось.

Сотрудники милиции и спецподразделений, пытавшиеся поначалу мешать протестующим объединяться в общую колонну, не смогли остановить огромный наплыв народа. Не запугали людей и произвольные аресты, когда милиция и люди в штатском выхватывали случайных демонстрантов (всего таких задержаний, по официальным данным, было 140). «Не отказываясь от своей стратегии ненасильственного сопротивления, манифестанты и в это воскресенье смогли заставить отступить милицейские кордоны и вылиться огромным людским морем на проспект Победителей», — пишет Le Monde, отмечая, что, конечно же, именно размеры этого моря являются главной гарантией безопасности самих протестующих. Для которых их мобильность и отсутствие главного лидера сейчас тоже является, скорее, плюсом.

Пока идет позиционная борьба: по воскресеньям протестующие одерживают безоговорочные численные победы, в другие дни Лукашенко монотонно продолжает репрессии. Хотя и в другие дни случаются важные триумфы народа: как в минувшую субботу, когда в Минске прошел многотысячный женский марш, «придавший дыхание» протестной волне.

Минск. Женский марш. 29.08.2020 via REUTERS - BelaPAN

«Мы знаем, что победа потребует времени», но она обязательно придет, уверяет член Координационного совета (КС) оппозиции Мария Колесникова: «Изменения, произошедшие в белорусском обществе — глубоки, они привели к формированию национального самосознания, к самоуважению. И против этого власть ничего не может сделать. Мы должны только продолжать демонстрировать нашу решимость и наш отказ поддаваться страху».

Впрочем, «пока и Лукашенко не выглядит готовым менять свою стратегию», подчеркивает Le Monde. Более того, «в ближайшие дни репрессии, кажется, только усилятся». По крайней мере, именно этот сигнал был послан, когда власти лишили аккредитации многих иностранных журналистов, полагает газета.

Что помогает белорусскому правителю верить в то, что он сможет удержаться? Похоже, только опора на обещанную поддержку со стороны Путина. «Лукашенко, который изо всех сил в последние годы пытался сопротивляться российским попыткам урезания белорусского суверенитета, теперь полностью отдался в руки Москвы, чтобы спасти свою власть». В это воскресенье Путин снова подтвердил Лукашенко свою поддержку и пригласил его в Москву «в ближайшие недели». «В меню переговоров — «дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества», — отмечает Le Monde.

«Беларусь: против Лукашенко — безоружная оппозиция» (впрочем, прилагательное можно перевести и как «обезоруженная») — с таким заголовком вышел материал в воскресной газете JDD.

Даже «под угрозой репрессий и российского военного вмешательства Координационный совет хочет остаться мирным. Политическое любительство этой гражданской коалиции одновременно является ее силой и недостатком», — полагает издание, не акцентируя, впрочем, внимания на том, что КС — это далеко не вся оппозиция.

JDD поясняет своим читателям, что любой протест, кроме абсолютно мирного, в Беларуси просто невозможен, как и любой «неверный шаг» в принципе — и для убедительности рассказывает о многочисленных случаях репрессий и против политических и профсоюзных лидеров, и против демонстрантов, и против журналистов. «Тем не менее, оппозиция, вдохновленная мобилизацией населения, которая не ослабевает, уверена» в окончательной в победе. «Каждый день сотрудники КГБ уходят в отпуск, а чиновники отказываются подписывать официальные документы, чтобы парализовать институты, — говорит неназванный член КС. — Это пока не на поверхности, потому что эта революция также происходит и за стенами, но мы сделаем так, что этот режим падет, кирпичик за кирпичиком».

Лукашенко засняли у резиденции с автоматом в рукахhttps://t.co/qGVYj5r2lR pic.twitter.com/IGBh2osI75 — РИА Новости (@rianru) August 30, 2020

«Беларусь: к его дню рождения улица не делает подарка Лукашенко», — заголовок Libération. «Минимум 100 тысяч человек вышло в это воскресенье на демонстрацию в Минске (по другим данным, не менее 200 тыс. — Прим. RFI): вдвое больше, чем в минувшее воскресенье», «в главных провинциальных городах — десятки тысяч», — сообщает газета, отмечая праздничную атмосферу, созданную креативными протестующими, которые пришли с многочисленными забавными «подарками» (вроде картонного автозака) для диктатора-именинника.

«День рождения президента, — чья власть оспаривается со времени его сфальсифицированного переизбрания 9 августа, — уже давно стал предметом для шуток», — пишет Libération, поясняя: «До 2009 года он был рожден 30 августа, а потом, вдруг и (тоже) официально — уже 31 августа, как и его любимый (младший) сын (Николай). При этом главы государств продолжают направлять поздравления 30-го».

Так сделал в этот раз и Путин, напоминает газета, подчеркивая, что это был уже пятый его «созвон» с Лукашенко за последние три недели.

Оппозиция не зря в это воскресенье назвала свое шествие «Марш мира и независимости» — это «реакция на заявления Владимира Путина о возможном (силовом) вмешательстве Москвы» в дела Беларуси, отмечает Libération. И пока людей ничто не пугает: ни броневики, ни тысячи силовиков на улицах. В это воскресенье тоже «не ОМОН разогнал толпу — несмотря на сотню с лишним задержаний, — а огромный град» и ливень.

Минск. 30.08.2020. В это воскресенье не ОМОН разогнал толпу, а град и ливень. via REUTERS - TUT.BY

«В это последнее воскресенье лета оппозиция подтвердила, что поддержка улицы не ослабла, а наоборот». Протестующие «нашли свой ритм», проводя в течение недели «точечные» непредсказуемые акции, а по воскресеньям — огромные марши, которые дают понять настоящий уровень противостояния людей Лукашенко. И «тестировать» его, проводящего почти ежедневные репрессии и усиливающего свою оборону.

В этих условиях основное значение для оппозиции приобретает мобилизация на госпредприятиях, пишет Libération. Пока режиму удалось сбить там забастовочную волну (в том числе, арестовав или заставив уехать из страны нескольких лидеров рабочего движения).

Неназванный член КС объясняет: «Это была самая первая забастовка в истории страны, и это нормально, что мы (пока) действуем не так решительно, что рабочие боятся». Но ситуация изменится, уверяет он: волна снова будет подниматься по мере неизбежного ухудшения экономической ситуации в стране. «И тогда мы уже будем более организованными и более эффективными», — обещает он.

«Впрочем, при помощи Путина и его рублей, у Лукашенко тоже будет время, чтобы лучше организоваться. Для него это тоже была первая забастовка», — заканчивает материал Libération.

Основное значение для оппозиции приобретает мобилизация рабочих на госпредприятиях, пишет Libération. На фото: сотрудники Минскэнерго. 17.08.2020. AFP - SERGEI GAPON

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться