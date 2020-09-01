В Минске студенты 1 сентября вышли на акции протеста — полиция задерживает демонстрантов
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В Минске учащиеся ВУЗов вышли 1 сентября на акции протеста. По данным правозащитного центра «Вясна», во вторник днем полиция задержала не менее 28 участников студенческих протестов.
Учебный год в Беларуси начался со студенческих протестов. Учащиеся в Минске вышли на пикеты перед зданиями своих университетов, а также прошли шествием по центру города. В акциях участвуют сотни человек:
Минск. Марш студентов на улице Козлова. Фото: Вадим Замировский, Дарья Бурякина, TUT.BYPubliée par Белорусский портал TUT.BY sur Mardi 1 septembre 2020
Как передает «Медиазона», студенты пытаются «обыграть» преследующий их ОМОН и выбирают неожиданные маршруты.
Студенты пытаются обыграть ОМОН и выбирают неожиданные маршруты. Они идут по улице Первомайской и скандируют «Медики с народом», приветствуя машину скорой помощиhttps://t.co/PkruM9PkYU— Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) September 1, 2020
Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/PUTfZkJdgP
Возле Академии искусств в Минске около 50 человек заклеили рты черным скотчем.
Возле Академии искусств в Минске в 13 часов студенты и поддерживающие их устроили перформанс. Его участники, более 50...Publiée par Белорусский портал TUT.BY sur Mardi 1 septembre 2020
По данным правозащитного центра «Вясна», задержаны не менее 28 участников студенческих протестов.
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