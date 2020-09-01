В Минске студенты 1 сентября вышли на акции протеста — полиция задерживает демонстрантов

ОМОН задерживает студента в ходе акции протеста в Минске 1 сентября 2020.

В Минске учащиеся ВУЗов вышли 1 сентября на акции протеста. По данным правозащитного центра «Вясна», во вторник днем полиция задержала не менее 28 участников студенческих протестов.

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Учебный год в Беларуси начался со студенческих протестов. Учащиеся в Минске вышли на пикеты перед зданиями своих университетов, а также прошли шествием по центру города. В акциях участвуют сотни человек:

Минск. Марш студентов на улице Козлова. Фото: Вадим Замировский, Дарья Бурякина, TUT.BY Publiée par Белорусский портал TUT.BY sur Mardi 1 septembre 2020

Как передает «Медиазона», студенты пытаются «обыграть» преследующий их ОМОН и выбирают неожиданные маршруты.

Студенты пытаются обыграть ОМОН и выбирают неожиданные маршруты. Они идут по улице Первомайской и скандируют «Медики с народом», приветствуя машину скорой помощиhttps://t.co/PkruM9PkYU



Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/PUTfZkJdgP — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) September 1, 2020

Возле Академии искусств в Минске около 50 человек заклеили рты черным скотчем.

Возле Академии искусств в Минске в 13 часов студенты и поддерживающие их устроили перформанс. Его участники, более 50... Publiée par Белорусский портал TUT.BY sur Mardi 1 septembre 2020

По данным правозащитного центра «Вясна», задержаны не менее 28 участников студенческих протестов.

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