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В Минске студенты 1 сентября вышли на акции протеста — полиция задерживает демонстрантов

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ОМОН задерживает студента в ходе акции протеста в Минске 1 сентября 2020.
ОМОН задерживает студента в ходе акции протеста в Минске 1 сентября 2020. via REUTERS - TUT.BY
RFI
2 мин

В Минске учащиеся ВУЗов вышли 1 сентября на акции протеста. По данным правозащитного центра «Вясна», во вторник днем полиция задержала не менее 28 участников студенческих протестов.

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Учебный год в Беларуси начался со студенческих протестов. Учащиеся в Минске вышли на пикеты перед зданиями своих университетов, а также прошли шествием по центру города. В акциях участвуют сотни человек:

Минск. Марш студентов на улице Козлова. Фото: Вадим Замировский, Дарья Бурякина, TUT.BY

Publiée par Белорусский портал TUT.BY sur Mardi 1 septembre 2020

Как передает «Медиазона», студенты пытаются «обыграть» преследующий их ОМОН и выбирают неожиданные маршруты.

Возле Академии искусств в Минске около 50 человек заклеили рты черным скотчем.

Возле Академии искусств в Минске в 13 часов студенты и поддерживающие их устроили перформанс. Его участники, более 50...

Publiée par Белорусский портал TUT.BY sur Mardi 1 septembre 2020

По данным правозащитного центра «Вясна», задержаны не менее 28 участников студенческих протестов.

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