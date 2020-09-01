В ООН сообщили о шести пропавших без вести в ходе протестов в Беларуси.

По меньшей мере шесть человек, участвовавших в протестах в Беларуси, пропали без вести. Еще около 450 человек подверглись пыткам, в том числе изнасилованиям резиновыми дубинками. Об этом говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном 1 сентября.

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Эксперты ООН по правам человека призывают власти Беларуси «прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности сотрудников милиции», которые, «безнаказанно унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей».

В заявлении экспертов говорится, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми в местах лишения свободы.

Эксперты также указывают на сообщения о насилии в отношении женщин и детей, в том числе сообщения об изнасилованиях резиновыми дубинками. «Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания», — говорится в заявлении ООН.

В ходе протестов в Беларуси, по данным ООН, пропали не менее шести человек. Об их местонахождении и состоянии здоровья ничего неизвестно, сообщили в управлении.

«Мы по-прежнему встревожены, что случаев насильственных исчезновений может быть больше, если жесткая реакция на мирные протесты продолжится», — заявили в ООН.

Документированием случаев пыток в Беларуси занимается правозащитный центр «Вясна», базирующийся в Минске, вместе со Всемирной организацией против пыток. Центр «Вясна» зафиксировал не менее 500 случаев применения пыток.

25 августа ПЦ «Вясна» вместе с другими международными правозащитными организациями обратился к спецдокладчику ООН по вопросу о пытках Нильсу Мельцеру с призывом распространить заявление с осуждением масштабных и систематических пыток, совершить визит в Беларусь, а также созвать специальную сессию Совета по правам человека ООН в связи с ситуацией в республике.

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