1 сентября в Минске завершилось массовыми задержаниями студентов и журналистов

Учебный год в Беларуси начался с массовых акций протестов студентов в Минске. ОМОН перекрывал улицы и жестко задерживал участников студенческих протестов.

Учебный год в Беларуси начался с массовых акций протестов студентов в Минске. ОМОН перекрывал улицы и жестко задерживал участников студенческих протестов. По данным правозащитного центра «Вясна», на акциях задержали не менее 67 человек, среди них несколько журналистов.

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Студенты собирались возле ВУЗов, в частности около Белорусского государственного университета (БГУ), Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), а также в районе площади Победы.

Участники акции прошлись шествием по центру Минска. Они скандировали «Саша, ты отчислен!» и «Мы гуляем!». Бойцы ОМОНа перекрывали улицы, а также пытались окружить протестующих.

На площади Независимости бойцы ОМОН выстроились вокруг протестующих полукругом — на большее оцепление силовиков не хватилоhttps://t.co/B9vylhARkw



Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/1cHejDltCH — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) September 1, 2020

По данным правозащитного центра «Вясна», сотрудники ОМОН задержали не менее 68 человек, в том числе нескольких журналистов. По свидетельствам очевидцев, действия силовиков были жесткими.

Минск. Так выглядели задержания у стадиона «Динамо». Задержаны были минимум 7 человек. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Publiée par Белорусский портал TUT.BY sur Mardi 1 septembre 2020

Сотрудники ОМОНа начали уходить с площади. Люди кричат им: «До завтра». Publiée par Белорусский портал TUT.BY sur Mardi 1 septembre 2020

Как сообщает «Медиазона», около стадиона «Динамо» были задержаны журналисты TUT.by Алексей Судников и Надежда Калинина, фотограф БелаПАН Андрей Шавлюго, оператор-фрилансер Василий Семашко, журналисты «Комсомольской правды в Беларуси» Никита Недоверков, Святослав Зоркий, Мария Эльяшевич и один журналист РИА Новости. Задержанных журналистов отвезли в РУВД Октябрьского района Минска.

По сообщению TUT.BY, задержанных журналистов оставляют на ночь в РУВД. В среду их будут судить за участие в несанкционированной акции.

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