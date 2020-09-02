В минский офис IT-компании PandaDoc пришли с обыском
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В минский офис IT-компании PandaDoc пришли с обыском сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР). Об этом сообщил белорусский фотограф Антон Мотолько со ссылкой на сотрудников компании. Информацию об обыске подтвердил сооснователь PandaDoc Микита Микадо.
Микита Микадо рассказал, что в офис пришли сотрудники ДФР. «Сегодня утром в наш минский офис PandaDoc пришел Департамент по финансовым расследованиям (ДФР). Проводят обыск. Забрали на допрос директора. Закрыли сотрудников в офисе, не дают пользоваться телефонами», — написал Микита Микадо у себя в инстаграм-сторис.
По данным белорусских СМИ, с обысками пришли и домой к некоторым сотрудникам PandaDoc, большинство из которых работают на удаленке.
На фоне протестов в Беларуси сооснователь PandaDoc предложил финансовую поддержку силовикам, которые решат перейти «на сторону добра». Позже он сообщил, что получил почти 600 заявок и одобрил 50 выплат.
Стартап PandaDoc основали в США двое выходцев из Беларуси — Микита Микадо и Сергей Борисюк. Компания выпустила программное обеспечения для автоматизации документооборота отделов продаж. У PandaDoc на данный момент более 20 тысяч клиентов. Как пишет TUT.BY, главный офис находится в Сан-Франциско, но сам продукт разрабатывается в Минске.
Микита Микадо уже давно живет с семьей в Кремниевой долине, но после 12 августа взял отпуск и отправился в Лондон, чтобы быть в ближайшем часовом поясе к Минску. Cообщалось, что IT-компании начали вывозить своих сотрудников из Беларуси.
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