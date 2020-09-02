Католики Беларуси назвали незаконным запрет на въезд в страну архиепископу Кондрусевичу

Конференция католических епископов Беларуси назвала «противоречащим законодательству» отказ на въезд в страну главе белорусских католиков Тадеушу Кондрусевичу. Об этом говорится в заявлении Конференции, опубликованном в среду, 2 сентября. В этот день в Беларуси проходят межконфессиональные молитвенные мероприятия в поддержку митрополита Минско-Могилевского.

Реклама Читать далее

31 августа Тадеуш Кондрусевич возвращался из Польши домой, когда на пограничном переходе Брузги-Кузница ему без объяснения причин отказали во взъезде в Беларусь. За несколько дней до этого, 27 августа, митрополит Минско-Могилевский потребовал расследовать блокирование демонстрантов и прихожан бойцами ОМОНа в минском Красном костеле 26 августа, назвав действия силовиков «неадекватными и противоправными», нарушающими права верующих и свободу вероисповедания.

2 сентября у Минской ратуши проходят межконфессиональные молитвенные мероприятия в поддержку архиепископа Кондрусевича. Верующие запустили петицию, в которой высказывают обеспокоенность «фактическим преследованием руководителя Римско-католической церкви в Республике Беларусь» и призывают отменить «незаконное решение».

В этот же день Конференция католических епископов Беларуси, которую возглавлял митрополит Минско-Могилевский, впервые отреагировала на отказ 31 августа во въезде в страну своему председателю. В заявлении, опубликованном на официальном сайте поместной епископальной конференции, говорится о «недопустимости» ситуации, когда «епископ Католической Церкви (…) лишен возможности находиться в собственной епархии и нести в ней служение, вверенное ему Святейшим Отцом Франциском». Конференция напомнила, что Тадеуш Кондрусевич является гражданином Беларуси и выразила надежду на то, что это «недоразумение», которые в ближайшем времени разрешится.

«Инструкции мне может давать только Папа Римский»

Свое видение произошедшего высказал накануне, 1 сентября, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заявил, что архиепископ Кондрусевич «неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи», возвращался в Беларусь и попал в общий с Россией список невъездных, цитирует Лукашенко «Настоящее время».

В интервью этому же изданию 2 сентября архиепископ Тадеуш Кондрусевич ответил, что в ходе поездки в Польшу в Варшаве он не был. «Я был рядом с Белостоком, а потом ездил на причастие в сторону Варшавы, но не в сам город», — рассказал Тадеуш Кондрусевич Currenttime.tv. На вопрос про упомянутые Лукашенко «инструкции» он ответил: «Не понимаю, какие инструкции нужны, мне инструкции может давать Папа Римский или папский нунций».

Напомним, что по итогам первой недели поствыборных протестов, отмеченной массовыми задержаниями манифестантов, избиениями и пытками, Папа Римский Франциск призвал к «диалогу и справедливости» в Беларуси.

13 августа, на четвертый день протестов, когда стали поступать первые свидетельства о бесчеловечных избиениях задержанных, католические епископы Беларуси подписали призыв «прекратить ненужную агрессию и начать диалог во благо всего общества».

Глава белорусской православной церкви митрополит Павел также призывал власти прекратить насилие против манифестантов, однако решением РПЦ был освобожден от должности и отозван в Россию.

Новый глава БПЦ митрополит Вениамин никак не прокомментировал ситуацию с отказом во въезде в страну архиепископу Тадеушу Кондрусевичу. Пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин позволил себе лишь личное высказывание в фейсбуке, где он выразил «слова братской поддержки всей католической общине Беларуси» и пожелал скорейшего разрешения «сложившейся недоуменной ситуации», которую он назвал «странной и опасной».

По данным БПЦ, католики составляют 15% населения Беларуси, по данным МВД — 12%. Это вторая по величине религиозная община страны после православных.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться