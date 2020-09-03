Эксперты: Режим Лукашенко создает из белорусов-католиков нового внутреннего врага

«В политику влез», — говорит сам Александр Лукашенко о главе Римо-католической церкви в Беларуси, комментируя запрет на въезд в родную страну гражданина Беларуси митрополита Тадеуша Кондрусевича.

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Более того, по словам Лукашенко, архиепископ Тадеуш Кондрусевич в политику еще и «потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди». Выступая перед учащимися колледжа в Барановичах, Александр Лукашенко рассказал, почему власти не пустили в страну своего же гражданина. По словам Лукашенко, глава белорусских католиков попал в общий список невъездных Беларуси и России.

В Польше же, как считает Лукашенко, откуда возвращался митрополит, им были получены «определенные задачи», сообщает пресс-служба главы белорусского государства. Кроме того, рассказал Лукашенко, появилась информация о наличии у Кондрусевича не одного гражданства: «Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность».

Политика и католицизм

Была ли «политика» в действиях Римо-католического костела в Беларуси, паства которого составляет здесь около 1,4 млн человек? По мнению академического директора Белорусского института стратегических исследований, философа Петра Рудковского, если и была, то только с точки зрения государства, которое могло расценить как «политику» сдержанные призывы иерарха к мирному разрешению кризиса.

«На протяжении очень долгого времени между государством и католической церковью в Беларуси был относительно мирный симбиоз. Конечно, время от времени были разного рода трения, но их можно назвать мимолетными и несистемными. Накануне выборов многие священники поддержали кампанию “Католик не фальсифицирует”, многие с амвонов призывали верующих в составе комиссий не фальсифицировать выборы, но это обычный моральный посыл священнослужителя — не лжесвидетельствовать. Это уже вызвало внимание власти, в госпрессе появились две публикации ксендзов в поддержку власти. Уже после выборов, после ночей террора, митрополит Кондрусевич выступил с очень сдержанным заявлением, даже газета Администрации президента “Беларусь сегодня” опубликовала его — там содержался призыв к миру, единению, к спокойному преодолению кризиса. Но на тот момент и митрополит был не в курсе злодейств на Окрестина», — говорит Петр Рудковский.

После того как общественность стала узнавать о пытках на Окрестина, при задержаниях, о смертях во время протестов, митрополит Кондрусевич настоял на встрече с министром внутренних дел Юрием Караевым — «это уже стало настораживать власти». «Очень выразительным моментом конфронтации со стороны государства стал Межконфессиональный совет при Комитете по делам религий и национальностей, на который не были приглашены представители Римо-католического костела — второй по количеству верующих конфессии в стране, — отмечает Рудковский. — Ну и накануне ОМОН загнал людей в Красный костел, окружил, заблокировал двери и никого не выпускал, хотя Лукашенко сейчас говорит о том, что ОМОН охранял верующих от беспорядков со стороны протестующих. Было и отключение электричества в Красном костеле, смена замков, отказ от многолетней практики трансляции по государственному радио воскресного богослужения в Кафедральном костеле. А отказ гражданину страны Кондрусевичу въехать в собственную страну — абсолютно незаконное, абсурдное решение — показывает, что границы мирного сосуществования с Костелом для режима закончились».

Реакция в Костеле и вне его

Марша в поддержку Кондрусевича, который предлагали некоторые священники и верующие, решили не делать. Тем более, 1 сентября эта акция просто «потерялась» бы на фоне протестов студентов, которые проходили в разных местах города в течение дня.

Католики молятся за своего пастыря в храмах страны, у Красного костела на площади Независимости — под наблюдением ОМОНа. Молятся и в Белорусской православной церкви — но не по официальному решению нового главы БПЦ епископа Вениамина. Епископ Павел, осудивший насилие и заявивший о преждевременном поздравлении Лукашенко с победой на выборах, ушел в отставку и отправился служить на Кубань. Павел, кстати, 6 лет возглавлял БПЦ с российским паспортом, что противоречит белорусскому законодательству, но это не смущало все эти годы белорусские власти.

В своем аккаунте в Facebook глава пресс-службы БПЦ отец Сергей Лепин написал следующее: «Друзья, по поводу истории с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем никаких официальных публичных комментариев ни от вл. Вениамина, ни от пресс-службы не будет. Ответов на вопросы о причинах такового вы тоже не получите. Надеюсь на понимание: не будет! Мне остается только от себя лично выразить слова братской поддержки всей католической общине Беларуси и пожелать ей благополучного разрешения сложившейся недоуменной ситуации — странной и опасной! Я надеюсь на скорое воссоединение католической паствы со своим первоиерархом. Пусть все будет хорошо!»

Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий, который в отсутствие Кондрусевича возглавляет Костел в Беларуси, заявил о давлении властей. В специальном интервью официальному сайту РКЦ Catholic.by он назвал ситуацию ненормальной: «происходит преследование Костела, хотя про это никто открыто не говорит». «Как попытки оказания давления на нашу конфессию можно расценивать и непонятные действия со стороны разных госструктур по отношению к одному из самых больших католических приходов Минска – костелу святого Симеона и святой Елены (Красному костелу. — RFI)», — сказал Кособуцкий.

Белорусские протестантские церкви выступили в поддержку главы РКЦ в Беларуси Тадеуша Кондрусевича. Также о своей поддержке Костела заявили общественные и политические деятели Беларуси и государственный секретарь США Майкл Помпео.

В Костеле также утверждают, что российский паспорт Кондрусевич сдал после окончания своей службы в РФ и возвращения в Беларусь несколько лет тому назад.

Украинский сценарий на белорусский лад

Поляризация белорусского общества стала усиливаться с приходом на Белорусское телевидение работников Russia Today, с работой российских пропагандистов связывают и давление на католиков — это удобная мишень, хотя и очень большая для создания внутреннего врага.

«На мой взгляд, однозначно белорусская пропаганда, которая в последнее время синхронизировалась с прокремлевской, отчасти раздувает гражданский конфликт внутри Беларуси. Это было уже заметно и пару недель назад. Похоже на то, что Лукашенко осознал, что при его чрезвычайно низком рейтинге у него больше шансов удержать власть именно в случае общественного раскола в Беларуси. Что касается Кондрусевича, то, с одной стороны, тут явное продолжение цепочки, которую выстраивают пропагандисты: «враждебная Польша, которая пытается оторвать Гродненщину с помощью католиков», белорусскоязычная служба в костелах, молитвы ксендзов, когда мимо костела проходят протестующие, и открытые для них двери храмов, с другой стороны, тут еще и чисто личные счеты Лукашенко: католический иерарх не поздравил его ни с победой на президентских выборах, ни с днем рождения. Совокупность пропагандистской стратегии и личные счеты», — отмечает в интервью RFI директор по исследованиям EAST-Center, политолог Андрей Елисеев.

Действия российских пропагандистов напоминают времена украинского Майдана, только если в Украине в 2013 – 2014 годах им требовались месяцы, то в Беларуси информвойна идет ускоренными темпами. «Лекала времен Майдана просматриваются, если почитать специфические российские сайты, объединенные концепцией “Русского мира”, то там об этом пишут прямым текстом. В одной из статей на прокремлевском сайте я, например, прочел, что Гродненщина — это своеобразная белорусская Галичина. Делается акцент на районы с преобладанием католиков, однозначная параллель проводится с Западной Украиной. Наблюдается желание строить украинские аналогии в своей работе», — говорит Андрей Елисеев.

Проблема сфальсифицированных выборов заменяется искуственным расколом общества, главное требование протестующих — проведение новых свободных выборов — вообще уже не упоминается на белорусских и российских телеканалах, подчеркивает Андрей Елисеев. «К чему все это стратегически ведет? Самое опасное в этом всем, что Лукашенко может подписать новый пакет об углубленной интеграции с Россией, фактически белорусское общество и Беларусь окажутся в ситуации насильственного включения в эту самую углубленную интеграцию. В результате чрезвычайно непопулярный Лукашенко либо со временем другие пророссийские персоны будут при помощи силы и поддержки Кремля продолжать властвовать в Беларуси. Хотя отношения с Россией в сегодняшней повестке протестов вообще не стоят», — сказал политолог.

По мнению Петра Рудковского, стратегический интерес России — сохранить Беларусь в своей орбите влияния. «Но это не означает, что сохранить в орбите равно сохранить любой ценой Лукашенко у власти. Москве на руку, что его позиции очень ослаблены и еще будут ослабляться. Не секрет, что для части российских элит католицизм рассматривается как враждебная сила, но не думаю, что Кремль поставил задачу организовать преследование католиков. Это все же местная инициатива», — считает Рудковский.

Получится ли расколоть?

Белорусская особенность — мирное сосуществование христианских конфессий, смешанные браки католиков и православных — это норма, а не исключение, западная и восточная церкви в последние десятилетия точно не конфликтуют, представители той и другой присутствуют на конференциях и мероприятиях друг друга.

«Мне кажется, общество абсолютно не воспримет эту идею врагов-католиков, — считает Андрей Елисеев. — Но православной церкви все же стоит занять более четкую позицию на этот счет, действия власти переходят всякие границы, тут очевидна игра на раскол общества по различным признакам — языковому, географическому, религиозному. Сейчас нужна только солидарность различных сегментов общества, а в случае религии — конфессий».

«Ну, локальные конфликты могут возникнуть, но не только по линии “православие — католицизм”, у нас сейчас конфликты в семьях есть и чисто по политическим воззрениям — это понятно в такой ситуации. Доминантой в обществе будет критическое отношение к государству со стороны верующих (не только католиков) и поддержка Тадеушу Кондрусевичу. Я точно знаю, что в других кругах, в том числе православных, есть огромная часть симпатизирующих действиям Костела или хотя бы имеющих сбалансированную позицию. Внутри православия ожидать четкой поддержки действий властей не стоит», — отметил Петр Рудковский.

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