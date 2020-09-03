Отравление Навального: Лукашенко назвал заявления Меркель фальсификацией

Александр Лукашенко, признанный ЦИК президентом Беларуси, назвал фальсификацией заявление Ангелы Меркель о том, что политик Алексей Навальный был отравлен. Заявление сделано на встрече Лукашенко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Встреча проходит в четверг, 3 сентября, в Минске.

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Как сообщает ТАСС, Лукашенко заявил о перехвате разговора «Варшавы с Берлином», из которого следует, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального якобы является фальсификацией.

«До выступления Меркель — она заявила, что ему, Навальному, хотели закрыть рот — мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином — два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западной границе Беларуси) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами», — сказал Лукашенко господину Мишустину.

«Мы перехватили интересный разговор, который — я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ — отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовила для Меркель, ее администрации, факты, а может, и заявления, которые она сделала. Сделали они это, чтобы отбить охоту Путину сунуться в дела Беларуси», — добавил белорусский политик, которого в минувшее воскресенье снова, второй раз за неделю, видели гуляющим с автоматом.

Напомним, накануне, 2 сентября, правительство Германии обнародовало результаты проведенного лабораторией Бундесвера токсикологического исследования проб, взятых у Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите», где он проходит лечение. Было объявлено, о том, что найдены «несомненные доказательства» его отравления нервно-паралитическим боевым веществом из группы «Новичок».

«Теперь есть серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только российское правительство», — заявила канцлер Ангела Меркель, подчеркнув, что Германия доложит о результатах расследования партнерам по НАТО и Евросоюзу. «Совместный ответ» Германии и ее партнеров на это отравление будет дан, в том числе, с учетом реакции российских властей на обвинения.

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