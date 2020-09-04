Американские военные и танки прибывают в Литву на расширенные учения

Американский танк «Абрамс» на учениях на полигоне в Пабраде, Литва, 29 мая 2020 г.

В пятницу, 4 сентября, в Литву прибывают американские войска, танки и бронетранспортеры. В течение двух месяцев они будут дислоцированы недалеко от границы с Беларусью, хотя ранее сообщалось о двухнедельных учениях. Об этом сообщает «Рейтер» со ссылкой на министерство обороны Литвы.

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Вечером в среду Литва сообщила, что американские войска перебрасывают из Польши в рамках заранее запланированных учений. В Вильнюсе подчеркивают, что учения носят оборонительный характер и не направлены против кого-либо из соседей, в том числе Беларуси.

Отмечается, что войска прибывают в Литву раньше и останутся дольше, чем объявлялось до начала масштабных протестов в Беларуси. В конце июля и начале августа министр обороны Литвы Раймундас Кароблис утверждал, что Соединенные Штаты направят в Литву от 300 до тысячи военнослужащих для двухнедельных учений, которые должны начаться в середине месяца.

Представитель армии Литвы сообщил, что в учениях у границы с Беларусью примут участие 500 американских военнослужащих и 40 единиц военной техники, в том числе танки «Абрамс» и бронетранспортеры «Брэдли».

По словам представителя литовской армии, в ежегодных учениях с 14 по 25 сентября будут участвовать до тысячи военных и военные самолеты из Франции, Италии, Германии, Польши и других стран. Минобороны Литвы не сообщило о каких-либо планах пребывания в стране этих сил после 25 сентября.

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