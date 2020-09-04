«Издевательство над правосудием»: в Минске журналистов осудили за освещение митинга студентов

Митинг у РУВД в поддержку задержанных "при исполнении" журналистов (2 сентября 2020 г.)

4 сентября суд Октябрьского района в Минске вынес приговоры по административным делам в отношении шести журналистов, задержанных официально для проверки аккредитаций, а затем обвиненных в участии в митинге. Три журналиста «Комсомольской правды в Беларуси», два сотрудника сайта TUT.by и корреспондент агентства БелаПАН были приговорены к одинаковым срокам ареста — трое суток — и освобождены в зале суда, так как уже провели в предварительном заключении 72 часа.

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1 сентября во время акции студентов в Минске были задержаны корреспондент БелаПАН Андрей Шавлюго, журналисты TUT.by Алексей Судников и Надежда Калинина, журналисты «Комсомольской правды в Беларуси» Мария Элешевич, Святослав Зоркий и Никита Недоверков. Их задержали «для проверки аккредитаций» в момент, когда они по заданию редакций освещали шествие студентов.

После задержания сотрудников белорусских СМИ сутки держали на стульях в Октябрьском РУВД, а затем перевели в печально известный ИВС на ул. Окрестина после предъявления обвинения в «участии в несанкционированном митинге». По версии обвинения, журналисты «руками и голосом» осуществляли координацию шествия студентов. Выступившие в суде в качестве свидетелей обвинения лица с вымышленными фамилиями, сотрудники ОМОН в масках, заявляли, что журналисты устно призывали шествующих «не останавливаться, идти дальше», подходили и общались с митингующими, а Мария Элешевич даже возглавляла колонну демонстрантов. Журналистка эти обвинения отвергла, сообщив, что брала интервью у участников шествия, но до момента, указанного свидетелем, сообщает БАЖ (Белорусская ассоциация журналистов). «Это издевательство над правосудием», — заявил суду адвокат Марии Элешевич Андрей Мочалов.

Все журналисты отвергли выдвинутые против них обвинения. Защита Андрея Шавлюго продемонстрировала видео, где видно, что журналист ведет фото-репортаж, рассказывает БАЖ.

Тем не менее, суд вынес им приговоры, после чего они вышли на свободу.

Журналист TUT.by Алексей Судников заявил после освобождения из ИВС, что задержанные выполняли свои профессиональные обязанности, а во время содержания под стражей к представителям СМИ относились корректно.

Напомним, что белорусские силовики неоднократно задерживали и наносили телесные повреждения сотрудникам СМИ, освещающим пост-выборные протесты в Беларуси. Иностранных корреспондентов выдворяли из страны (часто с запретом на въезд в Беларусь на пять лет), а в прошлую субботу МИД Беларуси массово лишил аккредитаций белорусских журналистов, работающих на западные СМИ.

Европейская федерация журналистов опубликовала коммюнике, озаглавленное «Стена молчания в Беларуси», в котором назвала неприемлемым использование института аккредитаций в качестве инструмента для цензуры прессы.

МИД Франции осудил репрессивные меры в отношении журналистов, назвав их нарушающими свободу слова.

По подсчетам БАЖ, более 280 журналистов подверглись репрессиям в Беларуси с момента начала протестных акций 9 августа.

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