Минские студенты вышли на акцию солидарности после задержаний учащихся в МГЛУ за «Марсельезу»

Учащиеся ВУЗов Минска вышли на акцию солидарности у здания МГЛУ (Лингвистический университет), где сегодня силовики в штатском жестко задержали студентов прямо в фойе учебного заведения. ОМОН ворвался в здание университета и начал жестко задерживать студентов после того как учащиеся спели «Марсельезу» на английском языке. По меньшей мере, семь студентов задержаны, сообщает «Хартия 97».

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Около 50 студентов Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) собрались в холле с БЧБ-символикой и хором спели французский гимн «Марсельезу» в английском варианте. Как отмечает «Еврорадио», студенты проводят такие собрания ежедневно с 1 сентября.

Вслед за БНТУ и медуниверситетом, МГЛУ стал третьим университетом, руководство которого пригласило к себе «людей в черном» (силовиков), подчеркивает «Белорусский партизан».

Вслед за исполнением «Марсельезы» в фойе университета ворвались около 20 сотрудников ОМОН, которые начали жестко задерживать студентов (видео). По словам студентки второго курса переводческого факультета Екатерины, задерживали молодых людей, девушек-студенток, которые пытались вступиться за товарищей, грубо с нецензурной бранью отталкивали. Екатерина возмущена тем, что наблюдавшее за этой сценой руководство университета «ничего не делало», чтобы защитить учащихся. «В холле присутствовало несколько человек из администрации. Все были в шоке», — сообщили очевидцы изданию TUT.by.

Через некоторое время к студентам вышла ректор МГЛУ Наталья Баранова, которая также встретилась с родителями учащихся, которые хотели узнать о судьбе своих детей. Баранова квалифицировала произошедшее как «серьезное ЧП» и сообщила, что милиция вмешалась, потому что сочла происходящее «несанкционированной акцией». Руководство университета подтвердило, вместе с тем, что было в курсе намерения студентов спеть в холле.

После этих событий к зданию МГЛУ направились студенты близлежащих минских университетов на акцию поддержки.

Сегодня же в Минске прошли суды над журналистами, задержанными во время акции студентов 1 сентября, за то, что они якобы давали указания протестующим.

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