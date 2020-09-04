Светлана Тихановская призвала Совбез ООН направить в Беларусь международную миссию

Оппонент действующего президента Беларуси Светлана Тихановская выступила с докладом на заседании Совета Безопасности ООН. Она призвала международное сообщество принять санкции против режима Александра Лукашенко и направить в Беларусь мониторинговую миссию для документирования фактов нарушения прав человека.

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Тихановская заявила об этом, выступая в пятницу, 4 сентября, на заседании Совета безопасности ООН, созванного по инициативе Эстонии.

«В моей стране настали трудные времена. Мирных манифестантов нелегально задерживают, избивают, заключают в тюрьмы», — рассказала на встрече членов Совбеза Светлана Тихановская, говорившая по-английски. «Мы просим ООН срочно направить в Беларусь монтиторинговую миссию для документирования фактов нарушения прав человека».

Светлана Тихановская, которая оспорила результаты президентских выборов в Беларуси 9 августа, считает, что власть Александра Лукашенко переживает «моральное банкротство» и призвала международное сообщество положить конец «циничному презрению к человеческому достоинству в самом центре Европы», цитирует лидера белорусской оппозиции AFP.

Выступая в Совбезе ООН, Тихановская призвала также к введению санкций против высокопоставленных белорусских руководителей, на которых лежит ответственность за нарушения на выборах и преступления против человечности.

На выступление лидера белорусской оппозиции в пятницу отреагировал представитель РФ при Совете безопасности ООН Дмитрий Полянский, который заявил о «грубом вмешательстве иностранных держав в дела Беларуси», уточняет AFP.

Ранее глава Верховного комиссариата ООН по правам человека призвал власти Беларуси «прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности сотрудников милиции», которые «безнаказанно унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей».

Эксперты ООН также указали на сообщения о насилии в отношении женщин и детей, в том числе сообщения об изнасилованиях резиновыми дубинками. «Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания», — говорится в заявлении ООН.

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