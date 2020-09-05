В Минске задержали участников акции солидарности со студентами

В Минске задержали не менее 15 участников студенческой акции солидарности. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». По данным Tut.by, молодых людей, которые вышли на улицу с плакатами в поддержку задержанных накануне студентов МГЛУ, посадили в микроавтобусы без специальных опознавательных знаков «неизвестные люди в балаклавах».

Реклама Читать далее

По данным белорусских СМИ, акции солидарности со студентами начались в Минске в субботу, 5 сентября, утром. Толпа, состоявшая по меньшей мере из ста человек, вышла к зданию МГЛУ с плакатами «Я уча говорить, а не молчать», «Ваши преподаватели с вами», «Мы учим студентов не для того, чтобы их били». По данным Charter97, в акции приняли участие как студенты, так и сотрудники ВУЗа.

Как отмечает Tut.by, после окончания стихийной акции колонна из студентов отправилась от МГЛУ к Комаровскому рынку. По пути их встретили «неизвестные люди в масках», которые схватили нескольких человек и увели их в автобусы без специальных опознавательных знаков с тонированными стеклами. Отмечается, что люди в балаклавах забежали в магазин, где спрятались студенты, и вывели их оттуда.

Акция солидарности студентов прошла у кинотеатра «Октябрь». Ее участников также задержали люди в масках сразу после начала мероприятия.

Пятерых студентов МГЛУ жестко задержали в университете накануне. Как отмечают местные СМИ со ссылкой на очевидцев, учащиеся пели «Марсельезу» на английском языке и держали красно-белый флаг. После этого в здание ворвались сотрудники силовых органов в штатском. Задержанных отвезли в РУВД и составили на них протоколы по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Позже их отпустили.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться