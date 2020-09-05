Экоактивисты заблокировали типографии нескольких газет в Великобритании

В акции приняли участие около ста человек

В Великобритании экологические активисты заблокировали типографии, в которых печатаются газеты The Times, The Sun и несколько других изданий, и сорвали их своевременный выпуск. Как сообщает Би-би-си, сторонники движения «Extinction rebellion» («Восстание против вымирания») посчитали, что эти газеты не уделяют достаточное внимание экологическим проблемам. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал действия демонстрантов недопустимыми.

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Как сообщили британские СМИ, в акции, которая прошла в ночь с 4 на 5 сентября, приняли участие около ста активистов. Протестующие заблокировали подъезды к типографиям, построили несколько баррикад из бамбука и приковали себя к ним.

Целью митингующих стали предприятия в трех графствах. Отмечается, что типографии принадлежат предпринимателю Руперту Мердоку. Полиция задержала по меньшей мере 80 человек.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в твиттере, что действия активистов «Extinction rebellion» являются нападением на свободу слова. «Подобные попытки ограничить доступ людей к новостям недопустимы», — отметил он.

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