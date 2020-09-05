Die Welt: Франция выступает за введение санкций против властей Беларуси, но без Лукашенко

Страны Европейского союза не могут договориться о санкционном списке в отношении белорусских чиновников, ответственных за фальсификации выборов и силовой разгон демонстрантов. Франция, Германия и Италия выступают против включения в «черный список» самого Александра Лукашенко. Об этом со ссылкой на свои источники пишет немецкая газета Die Welt.

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В Париже, Берлине и Риме выступают за необходимость сохранить возможность коммуникации с «последним диктатором Европы», пишет газета со ссылкой на собственные источники. В то время как страны Балтии и Польша настаивают на включении в санкционный список лично президента Александра Лукашенко.

«Это еще не решено, мы изучаем вместе со странами Балтии правильность включения в санкционный список сразу же Лукашенко», — рассказал немецкому изданию французский дипломат, отметив при этом, что министр внутренних дел Юрий Караев, ответственный за силовой разгон демонстрантов, обязательно будет включен в «черный список» ЕС.

«Мы хотим, чтобы эти санкции были введены как можно скорее. Европейские институты и государства-члены ЕС работают над содержанием этих мер. Евросоюз объявит о них, когда придет время», — прокомментировали позицию Парижа относительно санкций против властей Беларуси в МИД Франции. Ожидается, что список будет опубликован во время ближайшего заседания Европейского совета, которое пройдет 24 и 25 сентября.

Санкции Евросоюза против Минска из-за нарушения властями Беларуси прав человека действовали с 2004 по 2016 год. В разные годы в «черном списке» находилось до 130 человек. О том, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против режима Лукашенко, стало известно в середине августа после жесткого разгона ОМОНом мирных акций протеста против фальсификации президентских выборов.

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