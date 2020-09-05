IT-компания PandaDoc объявила об эвакуации сотрудников из Беларуси после ареста руководителей

Акция солидарности с протестующими гражданами Беларуси в Лондоне. 3 сентября 2020 г.

Суд в Беларуси арестовал на два месяца в пятницу вечером, 4 сентября, четырех руководителей IT-компании PandaDoc, основатель которой Микита Микадо публично поддержал протесты в стране. Компания заявила, что вывезет из страны около 250 своих сотрудников.

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Руководство компании обвиняют в хищении бюджетных средств, совершенном группой лиц с использованием служебного положения. Следствие оценило ущерб, нанесенный PandaDoc белорусскому государству, в 107 тысяч белорусских рублей (около 34 тысяч евро).

Суд арестовал на два месяца бухгалтера компании Юлию Шардыко, директора Дмитрия Рабцевича, директора по продукту Виктора Кувшинова и HR-специалиста Владислава Михолапа.

В PandaDoc заявили, что все обвинения выдуманы следствием. «Вся деятельность компании велась в полном соответствии с законодательством, что подтверждается неоднократными международными аудитами и проверками», — говорится в официальном заявлении.

В компании уверены, что это политическая месть руководства Беларуси, направленная против основателя компании Микиты Микадо. Ранее он предложил финансовую помощь силовикам, которые решили уволиться из правоохранительных органов в знак протеста против действий властей.

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