«Марш единства» в Минске собрал более сотни тысяч участников

Марш Единства в Миске собрал более сотни тысяч участников. 6 сентября 2020 г.

В Минске и других городах Беларуси в воскресенье, 6 сентября, состоялась массовая акция противников режима Александра Лукашенко. В столице на акцию протеста вышли от ста до двухсот тысяч человек. Центр города оцепили ОМОН и внутренние войска. Об этом сообщает корреспондент RFI с места событий.

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По призыву штаба Бабарико, все желающие принять участие в акции могли зарегистрироваться в системе «Голос». Таким образом оппозиция решила опровергнуть утверждения МВД, которое заявляет, что на акции выходит не более 20 тысяч человек. Еще до начала шествия в системе зарегистрировалось 109 тысяч человек, однако с двух часов дня в Минске перестал работать интернет.

По оценке корреспондента RFI, к стеле «Минск — город-герой» пришли от 150 до 200 тысяч человек. В шествии выделялось очень много «цеховых» колонн — учителя, рабочие, отдельной колонной прошли блогеры, отдельной колонной — спортсмены. Люди настроены оптимистично и намерены продолжать мирные акции протеста.

Помимо традиционных лозунгов «Лукашенко — в автозак» и «Жыве Беларусь» в этот раз на плакатах демонстрантов было очень много шуток по поводу «перехваченных переговоров Варшавы и Берлина», некоторые несли в руках игрушечные автоматы.

Перед Маршем Единства силовики оцепили центральные улицы Минска. 6 сентября 2020 г. via REUTERS - TUT.BY

С самого утра внутренние войска оцепили площадь Победы и дворец Республики. Система «Рубеж» стояла за ГУМом, не пропуская людей к площади Независимости. «Утром появились сообщения о колоннах водометов и автозаков, которые стягиваются в центр города. Можно сказать, весь центр в распоряжении ОМОНа и военных», — передает корреспондент RFI.

До начала акции задерживали небольшие колонны в районе станции метро «Пушкинская», а также в районе Тракторного завода. Не менее трех автозаков были заполнены демонстрантами. По официальным данным МВД, было задержано около десяти демонстрантов.

Как передает издание tut.by, тысячи людей вышли на протестные марши также в Гомеле, Бресте, Гродно, Витебске, Барановичах, Могилеве, Кобрине, Бобруйске и других городах Беларуси. Сообщается об отдельных стычках с силовиками.

Демонстранты в Минске дошли до резиденции Лукашенко на площади Независимости. Дворец был окружен ОМОНом и спецтехникой. Протестующие обратились к омоновцам со словами «Бить людей — не работа!», «Мы платим вам, мы здесь власть», «Он уйдет, а вы останетесь», а хозяину дворца предложили выйти и пересчитать протестующих. К вечеру в Минске начался дождь и люди стали медленно расходиться.

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