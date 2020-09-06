Правозащитники сообщили о 120 задержанных в Минске

Правозащитный центр «Весна» сообщил о 121 задержанном в день «Марша единства» в Минске. Согласно списку, опубликованному на сайте, в РУВД доставили в том числе члена Координационного совета оппозиции Ольгу Павлову и журналиста радио «Рация» Артема Сизинцева. На акции протеста в столице Беларуси, согласно оценкам журналистов, вышли около ста тысяч человек.

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Как отмечает правозащитный центр «Весна», задержания прошли в том числе в районе станций метро «Пушкинская» и «Восток». Силовики отводили в автобусы людей, стоявших к бело-красно-белыми флагами. Также активистов задержали в Гродно, Бресте, Могилеве и Витебске.

По данным Tut.by, сотрудники правоохранительных органов, проводящие задержания, действовали жестко. На улице Чеботарева одному из протестующих потребовалась помощь медиков.

Как сообщают журналисты, в центре Минска неизвестные люди в масках ворвались в кофейню O’Petit, где находились участники акции протеста. Люди с дубинками разбили стеклянные двери и силой вывели сторонников оппозиции на улицу. На видео, которое приводит Tut.by, неизвестные в масках дубинками избивают людей, идущих по проспекту недалеко от кафе. Сотрудники правоохранительных органов в форме в происходящее не вмешивались.

Сообщается, что около резиденции Александра Лукашенко силовики применили против протестующих слезоточивый газ. «МБХ Медиа» отмечает, что ОМОН пустил его через щели между щитами, использованными для оцепления.

Подробнее о том, как проходила акция протеста в Минске, читайте в материале RFI.

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