Алексея Навального вывели из комы

Берлинская клиника «Шарите» днем в понедельник, 7 сентября, сообщила о том, Алексея Навального вывели из искусственной комы. В заявлении, которое также говорится о том, что пациент отключен от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Навальный уже реагирует на обращения окружающих, но долгосрочные последствия отравления, как и прежде, нельзя исключать, сообщила клиника.

"Пациента вывели из медицинской комы и отлучили от ИВЛ. Он реагирует на словесные раздражители. Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления", -- говорится в заявлении, в котором также подчеркивается, что сведения о состоянии здоровья Навального выданы с согласия его жены Юлии.

Напомним, российский политик находится в клинике «Шарите» в Берлине с 22 августа. Его доставили в Германию в тяжелейшем состоянии из омской клиники, куда он попал 20 августа после того, как его состояние резко ухудшилось на борту самолета Томск-Москва.

Немецкие власти, после проведения исследований в лаборатории Бундесвера, заявили о том, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом типа «Новичок» и потребовали от Москвы ответа и проведения объективного расследования.

В России заявляют о том, что не обнаружили в результатах анализов Навального следов отравляющих веществ.

Накануне, 6 сентября, Юлия Навальная ответила на письмо президента Национальной медицинской палаты России Леонида Рошаля, призвавшего к совместному международному расследованию «причин болезни» российского оппозиционера. «Вы выступаете не как врач, а как голос государства, и хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться», — заявила Юлия Навальная.

«Во врачебном сообществе есть сомнения в заключении исследователей военной лаборатории немецкой армии о наличии отравляющих веществ у Навального», — говорилось в заявлении Леонида Рошаля, на которое отреагировала супруга российского оппозиционера.

Кроме того, она раскритиковала поведение представителей клиники в Омске. «Когда больной попадает в российскую больницу, вдруг оказывается, что местная администрация считает его своей собственностью. Они думают, что могут разглашать диагнозы в СМИ, публиковать данные анализов, (...) разбавляя их своим придумками. И одновременно с этим обманывать родственников, не пускать их к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению, буквально превращая больницу в аналог российской тюрьмы», — написала госпожа Навальная.

Позднее, 7 сентября, сам Леонид Рошаль назвал письмо Юлии Навальной «некорректным». Тем не менее, он заявил: «Желаю Алексею Анатольевичу (Навальному) выздоровления и берегите себя».

4 сентября совместное заявление в связи с отравлением Алексея Навального опубликовали министры иностранных дел Германии и Франции. «Этот случай покушения на представителя оппозиции в России не является единичным и представляет собой грубейшее посягательство на элементарные принципы демократии и политического плюрализма», — констатировали Хайко Маас и Жан Ив Ле Дриан. Сверх того, покушение на жизнь известного политика было осуществлено с использованием боевого отравляющего вещества, «запрещенного международными конвенциями по химоружию». В этой связи Париж и Берлин объявили о намерении проконсультироваться с Организацией по запрещению химического оружия по вопросу ответа на подобное нарушение.

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