«Марш единства» в Минске: новые приемы против мирного протеста

«Марш единства» в Минске 6 сентября 2020. В столице манифестация была такой же многочисленной, как и предыдущие воскресные шествия — на пике до 200 тысяч человек

Очередной многотысячный марш в Минске завершился 6 сентября избиениями отставших демонстрантов. Силовики, видимо, устали ждать разбитых витрин от протестующих — и решили разбивать сами. В стремительно создающихся районных и дворовых чатах говорят об организации народных дружин.

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Марш единства в минувшее воскресенье собрал сотни тысяч человек по всей стране. В столице он был таким же многочисленным, как и предыдущие воскресные шествия — на пике до 200 тысяч участников. Точную оценку дать сложно, ведь схема проведения та же: у протестующих нет определенной точки сбора, нет организаторов, колонны формируются в микрорайонах или у знаковых точек города. Первые задержания начались на подходах — в районе тракторного завода, станции метро «Пушкинская», «три автозака упаковали на Чеботарева» — делились участники шествия новостями из телеграм-каналов.

Площадь Республики в Минске 6 сентября 2020. © RFI

Уже второе воскресенье подряд проспект Независимости у ГУМа блокируется системой «Рубеж», подходы к Дворцу республики колючей проволокой и военными, выходы на площадь Независимости тоже перекрыты. Люди сворачивают на проспект Победителей и уже по традиции идут к стеле «Минск — город-герой» (тоже оцепленной военными и проволокой) и далее к Дворцу независимости — рабочей резиденции Александра Лукашенко. Скандируют «Лукашенко в автозак!», «Позор!», «Сам ты — крыса!», «Это — наш город!», «Жыве Беларусь!», когда шествие накрывает дождем, на ходу придумывается новая речевка — «Мы идем по лужам, Саша нам не нужен!».

«Марш единства» в Минске 6 сентября 2020. © RFI

В этот раз очень много плакатов посвящены якобы перехвату секретного разговора Берлин — Варшава о фальсификации отравления Навального, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Многие пришли с детьми, многие — в «цеховых» колоннах: врачи, блогеры, студенты, IT-специалисты и др. У последнего «Рубежа» перед резиденцией протестующие пытаются говорить с солдатами и омоновцами, делают селфи, скандируют лозунги, после украшения граффити щитов ОМОНа, силовики используют перцовый газ — не тотально, а направляя струю баллончика между щитами.

«Марш единства» в Минске 6 сентября 2020. © RFI

Настроение Марша единства (под лозунгом «Один за всех, все за одного») в меру оптимистичное, местами карнавальное. Что тревожит участников? «Правовой дефолт, у нас больше не работают законы, студентов валят в университетах, никто не наказан за насилие, власть не уважает ни закон, ни церковь, ни народ, ни прессу. Силовикам можно все», — это примерный дайджест, услышанного корреспондентом RFI от участников марша.

«Марш единства» в Минске 6 сентября 2020. © RFI

«Пока мы ходим с цветами и кричалками, Россия, может быть, уже готова нас „присоединить”. Мы ничего не знаем о торге Лукашенко и Путина, хотя какой торг — он уже на все готов, чтобы Москва помогла удержаться на троне», — говорит Елена, представившаяся временно безработной. Ее муж не верит в «принудительную интеграцию»: «Ну в Москве же должны понимать, что 9 миллионов нелояльного населения — это очень серьезная проблема, что никто не согласится здесь на „братскую оккупацию”, что у нас старые партизанские традиции».

«Марш единства» в Минске 6 сентября 2020. © RFI

Стало больше разговоров о погоде. «Уже не очень ходится под дождем, а октябрь-ноябрь? А зима? Понятно, что нас ждет долгий марафон, как говорится, но марафон по гололеду, морозу и снегу — это не в нашу пользу. Если бы национальная забастовка получилась, было бы быстрее, намного быстрее, а так — мы ходим, а они ждут. Лидеров нет, тоже проблема, все в тюрьме или выкинули из страны», — делится мыслями пенсионер, не назвавший своего имени.

«Марш единства» в Минске 6 сентября 2020. © RFI

Титушки по-белорусски

Александр Лукашенко в этот раз не выходил из резиденции с автоматом и в бронежилете. А силовики в Минске применили новую тактику к протестующим — когда митингующих на улицах оставались десятки, расходящихся атаковали люди в гражданском (на некоторых были бронежилеты) с дубинками. Милиция не мешала избиениям. Несколько человек спаслись от дубинок, прыгнув в реку Свислочь, работники ОСВОДа доставали их из воды и на лодках переправляли на противоположный берег. После такой спасательной операции милиция задержала 6 сотрудников минского ОСВОДа.

«Марш единства» в Минске 6 сентября 2020. © RFI

В городе впервые разбита витрина — белорусские протесты прославились исключительной самоорганизацией, в том числе отсутствием мусора на улицах (его собирают волонтеры), подвозом воды, печенья и т. д., категорическим отказом от причинения ущерба как частной, так и государственной собственности.

Традиция прервана силами милиции. После атак «титушек» (белорусы сразу стали переняли это название из украинского опыта), несколько митингующих попытались спрятаться в кофейне O’Petit на проспекте Победителей. Сотрудник кафе впустил убегающих и закрыл помещение на замок, но мужчин с дубинками и в масках это не остановило. Стеклянная дверь была разбита, как стало известно после опубликованных фото и видео, милиционером в высоком чине — руководителем Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Николаем Карпенковым.

Спрятавшиеся в кафе — избиты и задержаны. Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова так объяснила случившееся порталу TUT.BY: «Предварительно известно: сотрудники милиции преследовали активных участников несанкционированного массового мероприятия. Эти граждане провоцировали сотрудников милиции своим поведением (умышленно вели себя вызывающе, грубо выражались в адрес сотрудников). При попытке сотрудниками милиции задержать активистов они закрылись в кафе, фактически забаррикадировались. Их было менее 10 человек, сотрудники милиции сначала неоднократно просили открыть дверь, но дверь не открывали. После было принято решение о задержании этих граждан».

«Марш единства» в Минске 6 сентября 2020. © RFI

В Гомеле, Гродно и Витебске силовики действовали традиционно, учитывая меньшее количество участников марша. Были стычки, против демонстрантов использовался газ, задержания проводились и после акций — в Витебске милиция, например, разыскивала участников прорыва оцепления до ночи.

Всего, по данным правозащитного центра «Вясна», в Минске было задержано не менее 240 человек, в регионах — десятки.

Военная техника против «Марша единства» в Минске 6 сентября 2020. © RFI

В эфире вечерней воскресной передачи «Неделя» на телеканале СТВ глава МВД Юрий Караев сказал о клевете в адрес белорусских силовиков: «Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен».

Уход в чаты

Сторонники перемен в Беларуси стремительно создают новую форму саморганизации. В Минске и по всей стране появляются телеграм-чаты микрорайонов, дворов, малых и больших городов. После событий вечера воскресенья количество участников растет чуть ли не в геометрической прогрессии. Если до марша в чатах обсуждалась организация колонн или вечерние акции в районах, то сейчас главный вопрос — реакция на появление титушек.

«Марш единства» в Минске 6 сентября 2020. © RFI

Самое популярное предложение — создание народных дружин. Хотя у этой идеи много и оппонентов, дескать, ответом на агрессию можно спровоцировать еще большую агрессию, а что еще хуже, дать повод говорить «об экстремистах на улицах», что является условием, по словам Владимира Путина, для направления российских силовиков в помощь белорусским.

В следующую субботу, 12 сентября, Минск празднует День города — протестующие намерены отметить его новым маршем в воскресенье.

«Марш единства» в Минске 6 сентября 2020. © RFI

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