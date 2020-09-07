Отравление Навального: Меркель «не исключает последствий» для «Северного потока»

Ангела Меркель на всякий случай поставила под сомнение дальнейшую реализацию «Северного потока-2». На фото: канцлер на церемонии открытия первого участка газопровода. 08.11.2011.

Канцлер Германии Ангела Меркель «не исключает», что отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального может оказать влияние на реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом в понедельник, 7 сентября, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

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Официальный представитель уточнил, что «последствия» могут возникнуть в том случае, если Москва не даст четких ответов на вопросы, касающиеся расследования обстоятельств отравления Навального. Ангела Меркель «полагает, чтобы было бы ошибочно исключать (последствия для проекта) с самого начала», — пояснил Зайберт, которого цитирует AFP.

«Канцлер разделяет мнение министра иностранных дел», — добавил чиновник, вопрос которому был задан как раз в связи с «ультиматумом», накануне предъявленным российским властям главой МИД Германии Хайко Маасом.

В воскресенье, 6 сентября, глава немецкой дипломатии, чье заявление опубликовала газета Bild am Sonntag, потребовал от России «помощи» в том, чтобы «пролить свет» на обстоятельства и виновников этого отравления.

В противном случае, Германия может «отозвать поддержку», которую она оказывала в осуществлении проекта строительства газопровода «Северный поток-2», подчеркнул министр иностранных дел Германии, и дал российским властям несколько дней на то, чтобы оно продемонстрировало свои действия по расследованию.

«Предъявлять ультиматумы — это никому не помогает, но если в ближайшие дни российская сторона не поспособствует прояснению того, что произошло, мы должны будем обсудить с нашими партнерами ответ», — заявил Маас.

Он отметил, что возможные санкции должны быть «точечными» и все-таки вряд ли затронут строящийся газопровод «Северный поток-2». «Во всяком случае я надеюсь, что русские не заставят нас пересмотреть нашу позицию по «Северному потоку», — добавил министр.

Коснувшись предположений относительно того, что Навальный мог быть отравлен не на территории России, Маас сказал: «Это настолько абсурдно, что я не буду это дальше комментировать». (цитата по агентству ТАСС).

В ответ на интервью Хайко Мааса официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в фейсбуке: «Если Правительство ФРГ искренне в своих заявлениях, то оно должно быть само заинтересовано в том, чтобы в максимально короткие сроки подготовить ответ на запрос Генпрокуратуры России. Он было передан ещё 27 августа. Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру, нет».

7 сентября в Бундесвере, чья лаборатория обнаружила следы отравляющего вещества из группы «Новичок» в пробах биоматериала Алексея Навального, заявили, что не могут передавать сведения об исследованиях третьей стороне из соображений секретности. Об этом «Новой газете» заявил официальный представитель Медико-санитарной службы Бундесвера.

1 сентября РБК публиковало запрос Генпрокуратуры РФ в адрес властей Германии, в котором среди прочего есть требование предоставить результаты анализов Навального.

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