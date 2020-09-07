У состояния Навального «медицинский характер»: Россия ответила на вызов посла в Лондоне

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб объявил в понедельник, 7 сентября, о вызове российского посла для объяснений в связи с отравлением Алексея Навального. В свою очередь, в МИД России заявили о том, что Великобритания «не должна политизировать» вопрос, который носит «сугубо медицинский и юридический характер».

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«Сегодня Соединенное Королевство вызвало посла России в Великобритании, чтобы выразить свою глубокую обеспокоенность отравлением Алексея Навального», — написал Доминик Рааб в твиттере, подчеркнув также, что «использование химического оружия абсолютно неприемлемо», и что «Россия должна провести полноценное и прозрачное расследование» произошедшего.

1/2 Today the UK summoned Russia’s Ambassador to the UK to register deep concern about the poisoning of Alexey @Navalny. It’s completely unacceptable that a banned chemical weapon has been used and Russia must hold a full, transparent investigation — Dominic Raab (@DominicRaab) September 7, 2020

Кроме того, глава британской дипломатии выразил удовлетворение последними новостями о состоянии здоровья Навального.

«С облегчением узнал, что Алексей Навальный выведен из медикаментозной комы. Я надеюсь, его состояние продолжает улучшаться», — заявил Доминик Рааб.

В свою очередь посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в МИД Соединенного Королевства о недопустимости «голословных обвинений», пишет ТАСС.

«С российской стороны отмечена недопустимость голословных обвинений и политизации вопроса, который носит сугубо медицинский и юридический характер. Также была выражена заинтересованность в установлении всех фактов, связанных с этим инцидентом. (…) Обращено внимание на неготовность германской стороны дать ответ на официальный запрос, направленный российскими компетентными органами», — заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Напомним, по заявлению властей ФРГ, Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». В 2018 году в Великобритании, по данным британских властей, «Новичком» агенты российской спецслужбы пытались отравить своего бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Отравление Алексея Навального, предположительно, произошло 20 августа: политику внезапно стало плохо на борту самолета Томск-Москва. С 22 августа российский оппозиционер находится на лечении в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили из Омска. Сегодня клиника сообщила, что Навального вывели из комы, в которой он находился с предполагаемого дня отравления, с 20 августа.

Российские власти отрицают какую-либо свою причастность к произошедшему с Навальным, и требуют от властей Германии «доказательств» самого факта отравления (как сообщало РБК, соответствующий запрос в Берлин направила Генпрокуратура РФ). Причастность к отравлению Скрипалей, в результате которого погибла случайная женщина, в Москве также отрицают.

В январе 2020 года на первой встрече с российским президентом Владимиром Путиным британский премьер-министр Борис Джонсон назвал отравление Скрипалей «неосторожным использованием химического оружия» и «наглой попыткой убийства невинных людей». Борис Джонсон также предупредил российского лидера о том, что позиция Великобритании по «делу Скрипалей» не изменилась и предостерег Москву от новых «агрессивных действий» на британской территории.

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