TUT.BY: Марию Колесникову в центре Минска задержали и увезли неизвестные.

Члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову похитили неизвестные лица. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщает портал TUT.BY со ссылкой на очевидца.

Реклама Читать далее

Утром 7 сентября возле Национального художественного музея Минска неизвестные люди посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Как пишет TUT.BY со ссылкой на «читательницу Анастасию», это случилось около 10:05 утра.

«Я ее видела вживую до этого, поэтому узнала. (…) Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью «Связь» на борту и сзади была марка «Соболь». Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают», — цитирует портал слова очевидца.

Снять происходящее на телефон Анастасия не решилась, поскольку была слишком близко к неизвестным людям в масках и боялась, что ее тоже задержат, сообщается далее. Телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.

Как рассказал TUT.BY, пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков, в понедельник утром Мария Колесникова была одна в центре города по делам. О ее исчезновении он узнал от TUT.BY и стал выяснять, где находится Мария. Позже телефон Родненкова стал недоступен.

Исчезновение члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой является попыткой властей Белоруссии сорвать работу организации. Об этом заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, сообщает Telegram-канал «Пул Первой».

«Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного Совета. Но это нас не остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов», — говорится в ее сообщении.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться